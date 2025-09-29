युजवेंद्र चहल ने शादी के दूसरे ही महीने दिया था धोखा? धनश्री ने बताया कब हो गया था शादी टूटने का एहसास

धनश्री वर्मा अपने शो राइज एंड फॉल में कहा कि उन्हें शादी के पहले ही साल समझ आ गया था कि उनका और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का रिश्ता ज्यादा नहीं चलने वाला। उन्होंने क्रिकेटर को शादी के दूसरे ही महीने पकड़ा था।

डांस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों MX प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। शो में उनकी परफॉरमेंस पसंद की जा रही हैं। उन्हें कई बार खबरों में बने रहते देखा गया है। अब एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से धनश्री खबरों में बनी हुई हैं। उन्होंने अपने और पूर्व पति क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्ते को लेकर बात कही है। धनश्री ने बताया कि उन्हें शादी के पहले साल में ही समझ आ गया था कि ये रिश्ता चलेगा नहीं।

शादी के दूसरे ही महीने शो का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी को-कंटेस्टेंट कुब्रा सैत उनसे पूछती हैं कि उन्हें कब महसूस हुआ कि शादी नहीं चल पाएगी। इस पर धनश्री ने कहा कि शादी के पहले ही साल, सिर्फ दो महीने बाद उन्होंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ लिया था। उन्होंने साफ कहा “शादी के 1 साल में ही पता लग गया था और मैंने तो उन्हें शादी के दूसरे ही महीने पकड़ा था।”

नहीं लिए 60 करोड़ इससे पहले भी धनश्री ने शो पर अपने तलाक और 60 करोड़ रुपये एलिमनी लेने पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह गलत है क्योंकि उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ था। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने किसी तरह की एलिमनी नहीं ली है। धनश्री का कहना था कि लोग बस अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा चहल की इज्जत बनाए रखी है।