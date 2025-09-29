dhanashree verma says she caught ex husband yuzvendra chahal in just 2 months of marrige युजवेंद्र चहल ने शादी के दूसरे ही महीने दिया था धोखा? धनश्री ने बताया कब हो गया था शादी टूटने का एहसास, Tv Hindi News - Hindustan
धनश्री वर्मा अपने शो राइज एंड फॉल में कहा कि उन्हें शादी के पहले ही साल समझ आ गया था कि उनका और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का रिश्ता ज्यादा नहीं चलने वाला। उन्होंने क्रिकेटर को शादी के दूसरे ही महीने पकड़ा था।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:30 PM
डांस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों MX प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। शो में उनकी परफॉरमेंस पसंद की जा रही हैं। उन्हें कई बार खबरों में बने रहते देखा गया है। अब एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से धनश्री खबरों में बनी हुई हैं। उन्होंने अपने और पूर्व पति क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्ते को लेकर बात कही है। धनश्री ने बताया कि उन्हें शादी के पहले साल में ही समझ आ गया था कि ये रिश्ता चलेगा नहीं।

शादी के दूसरे ही महीने

शो का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी को-कंटेस्टेंट कुब्रा सैत उनसे पूछती हैं कि उन्हें कब महसूस हुआ कि शादी नहीं चल पाएगी। इस पर धनश्री ने कहा कि शादी के पहले ही साल, सिर्फ दो महीने बाद उन्होंने चहल को धोखा देते हुए पकड़ लिया था। उन्होंने साफ कहा “शादी के 1 साल में ही पता लग गया था और मैंने तो उन्हें शादी के दूसरे ही महीने पकड़ा था।”

नहीं लिए 60 करोड़

इससे पहले भी धनश्री ने शो पर अपने तलाक और 60 करोड़ रुपये एलिमनी लेने पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह गलत है क्योंकि उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ था। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने किसी तरह की एलिमनी नहीं ली है। धनश्री का कहना था कि लोग बस अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा चहल की इज्जत बनाए रखी है।

शादी और तलाक

बता दें, धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की मुलाकात 2020 में ऑनलाइन डांस क्लास के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे रिश्ते ने स्पीड पकड़ी, अगस्त 2020 में सगाई और दिसंबर 2020 में शादी हुई। लेकिन मार्च 2025 में यह कपल आधिकारिक तौर पर अलग हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चहल ने धनश्री को तलाक सेटलमेंट में लगभग 4.75 करोड़ रुपये बतौर एलिमनी दिए।

Yuzvendra Chahal dhanashree verma

