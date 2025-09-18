धनश्री वर्मा ने बताया तलाक का असली कारण, बोलीं- मेरे लिए वह इंसान एक समय पर सबकुछ था

धनश्री वर्मा ने एक बार फिर रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में अपने और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बारे में बात की। उन्होंने तलाक का असली कारण बताया।

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ और डांसर-कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने पहली बार अपनी टूट चुकी शादी और उस रिश्ते की कड़वाहट पर खुलकर बात की है। धनश्री ने ‘राइज एंड फॉल’ में नयनदीप रक्षित से कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने अब तक चुप्पी साधे रखी क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई पता है। धनश्री का कहना है कि उन्हें उन लोगों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है जिन्हें वे जानती तक नहीं।

‘सबको पता है सच क्या है’ धनश्री ने नयनदीप से कहा, “मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अपनी सच्चाई पता है। मेरे लोगों को, मेरी पूरी इंडस्ट्री, यहां तक कि उसकी पूरी इंडस्ट्री को भी सच्चाई पता है। तो फिर मैं उन आम लोगों के सामने खुद को सही क्यों ठहराती रहूं जिन्हें मैं जानती तक नहीं?”

‘सबकुछ बैलेंस करना आसान नहीं है’ बातचीत के दौरान धनश्री ने अपने और एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल के बीच मुंबई जाने को लेकर मतभेदों का जिक्र किया। धनश्री बोलीं, “जब दो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी-अपनी जरूरतें होती हैं। वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ समय कैसे बिताएंगे? यही वजह है कि मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। साथ ही परिवार को भी वक्त देना जरूरी होता है। इतने कम समय में सबकुछ बैलेंस करना आसान नहीं है।”

‘मुझे भी अपना नाम बनाना है’ उन्होंने आगे कहा, “किसी एक व्यक्ति का लगातार उलझते रहना सही नहीं है। सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। हर किसी को अपना करियर और नाम बनाना होता है। मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूं। मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं इसलिए मैं सिर्फ 3-4 दिन काम करके घर पर बैठ नहीं सकती।”