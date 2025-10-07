धनश्री वर्मा बोलीं- जब मेरा पार्टनर गलत था, तब भी मैंने उनका साथ दिया, फिर…

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ की कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। शो के ताजा एपिसोड में उन्होंने अपने एक्स पति, टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से जुड़े कुछ दिल छू लेने वाले खुलासे किए। धनश्री ने अपने को-कंटेस्टेंट्स अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल से कहा कि उन्होंने हमेशा अपने रिश्तों में अपना 100% दिया है।

ये पहली बार नहीं है जब धनश्री ने युजवेंद्र चहल के बारे में बात की हो। इससे पहले भी वह अपने और चहल के बारे में बात कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, “जब उन्हें मुझे अपनी जिंदगी में लाना था, तब उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन जैसे ही मैंने ‘हां’ कह दी, चीजें बदलने लगीं। मैंने उन्हें बदलते हुए देखा, पर मैं सबकुछ नजरअंदाज करती रही क्योंकि मुझे अपने रिश्ते और उन पर भरोसा था। मेरी सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं अपने आस-पास के लोगों को बहुत ज्यादा मौके देती हूं। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है — मैं थक चुकी थी। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, अपना 100% दिया। आज भी मैं उनके लिए चिंता करती हूं और इतना मैं गारंटी से कह सकती हूं कि वो हमेशा मेरे लिए मायने रखेंगे।”