धनश्री वर्मा के साथ बॉयफ्रेंड अरबाज के क्लोज बॉन्ड के बीच राइज एंड फॉल में एंट्री ले सकती हैं निक्की तंबोली
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल रियल लाइफ में एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनो कुछ समय से साथ हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अरबाज का धनश्री वर्मा संग बॉन्ड काफी चर्चा में है।
अश्नीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल काफी चर्चा में है। शो में हर दिन हंगामे हो रहे हैं। कुछ दिनों से शो में धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल का क्लोज बॉन्ड काफी चर्चा में है। इस बॉन्ड को लेकर लोगों के मन में सवाल खड़े ही हो रहे थे कि अब खबर आ रही है कि अरबाज की गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली शो में आ सकती हैं।
निक्की आएंगी शो में
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निक्की जल्द राइज एंड फॉल में एंट्री आने वाली हैं। सब फाइनल हो गया है और यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। बता दें कि कुछ दिनों पहले जब अरबाज को शो में पेंटहाउस छोड़कर बेसमेंट के वर्कर्स के पास जाना पड़ा तब धनश्री काफी रोई थीं। जाने से पहले अरबाज ने धनश्री को अपना ध्यान रखने और गेम अच्छे से खेलने की सलाह दी थी।
अरबाज-धनश्री का बॉन्ड
बता दें कि शो के दौरान ही अरबाज ने धनश्री को यह भी कहा था कि दूसरे मेल कंटेस्टेंट्स को हग मत किया करो और अगर करती हो तो साइड हग किया करो। वहीं धनश्री कहती हैं कि उन्हें सबसे मिलना अच्छा लगता है इसलिए वह हग करती हैं और आगे भी करेंगी। इस बातचीत के बाद दोनों के बॉन्ड को लेकर और सवाल खड़े होने लगे थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।