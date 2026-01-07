'भारत गद्दारों से भरा पड़ा है...', देवोलीना का फूटा गुस्सा, उमर खालिद-शरजील इमाम को सपोर्ट करने वालों पर साधा निशाना

संक्षेप: Devoleena Bhattacharjee Slams People For Supporting Umar Khalid And Sharjeel Imam Share Old Video And Said Bharat Gaddaaro Se Bhara Pada Hai

टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के रोल से देवोलीना भट्टाचार्जी को खास पहचान मिली। देवोलीना प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। एक्ट्रेस को अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी मुद्दे पर खुलकर बोलते देखा जाता है। देवोलीना अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बयानों के चलते ट्रोल भी होती हैं, लेकिन ट्रोलर्स का मुंह बंद करना भी उन्हें अच्छे से आता है। ऐसे में एक बार फिर से एक्ट्रेस अपने एक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आई हैं। देवोलीना भट्टाचार्जी ने उमर खालिद और शरजील इमाम का समर्थन करने वाले लोगों की जमकर आलोचना की है।

उमर खालिद-शरजील इमाम को समर्थन करने वालों पर भड़की देवोलीना दरअसल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र कार्यकर्ता और रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। 5 जनवरी, 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जहां कुछ लोग खालिद और इमाम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही है। इस पर देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

देवोलीना ने पोस्ट कर निकाला गुस्सा देवोलीना भट्टाचार्जी ने उमर और शरजील का समर्थन करने वाले लोगों की आलोचना करने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने X पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। देवोलीना ने X पर शरजील के एक पुराने वीडियो को रीट्वीट किया है। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा, 'सचमुच भारत गद्दारों से भरा पड़ा है, जो ऐसे गद्दारों के समर्थन में खड़े हैं। इंसान पढ़ लिख कर भी अपनी कट्टरपंथी सोच और परवरिश को नहीं हरा पता...।'