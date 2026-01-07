Hindustan Hindi News
'भारत गद्दारों से भरा पड़ा है...', देवोलीना का फूटा गुस्सा, उमर खालिद-शरजील इमाम को सपोर्ट करने वालों पर साधा निशाना

Jan 07, 2026 07:22 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के रोल से देवोलीना भट्टाचार्जी को खास पहचान मिली। देवोलीना प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। एक्ट्रेस को अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी मुद्दे पर खुलकर बोलते देखा जाता है। देवोलीना अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बयानों के चलते ट्रोल भी होती हैं, लेकिन ट्रोलर्स का मुंह बंद करना भी उन्हें अच्छे से आता है। ऐसे में एक बार फिर से एक्ट्रेस अपने एक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आई हैं। देवोलीना भट्टाचार्जी ने उमर खालिद और शरजील इमाम का समर्थन करने वाले लोगों की जमकर आलोचना की है।

उमर खालिद-शरजील इमाम को समर्थन करने वालों पर भड़की देवोलीना

दरअसल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र कार्यकर्ता और रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। 5 जनवरी, 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जहां कुछ लोग खालिद और इमाम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही है। इस पर देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

देवोलीना ने पोस्ट कर निकाला गुस्सा

देवोलीना भट्टाचार्जी ने उमर और शरजील का समर्थन करने वाले लोगों की आलोचना करने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने X पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। देवोलीना ने X पर शरजील के एक पुराने वीडियो को रीट्वीट किया है। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा, 'सचमुच भारत गद्दारों से भरा पड़ा है, जो ऐसे गद्दारों के समर्थन में खड़े हैं। इंसान पढ़ लिख कर भी अपनी कट्टरपंथी सोच और परवरिश को नहीं हरा पता...।'

नेटिजन्स ने की देवोलीना की तारीफ

बता दें कि देवोलीना की शादी शाहनवाज शेख से हुई है, जो एक मुस्लिम हैं। इसलिए, जहां कुछ नेटिजन्स ने X पर अपने विचार शेयर करने के लिए उनकी तारीफ की, वहीं कुछ ने उन्हें ट्रोल भी किया। एक नेटिजन ने ट्वीट करते हुए कहा, 'बोलने के लिए धन्यवाद और सलाम! जो फिल्म इंडस्ट्री में काफी कम देखने को मिलता है।' एक और X यूजर ने लिखा, 'आप शायद B टाउन की अकेली एक्ट्रेस हैं, जिनमें हिंदू अत्याचारों और राष्ट्रवाद पर बोलने की हिम्मत है और रहेगी।' आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवोलीना ने तीन साल तक डेटिंग के बाद दिसंबर 2022 में शाहनवाज शेख से कोर्ट मैरिज की। उनके पति जिम और फिटनेस ट्रेनर हैं। इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम जॉय है।

