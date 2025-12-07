देवोलीना ने पति शाहनवाज और बेटे के साथ ली नए घर में एंट्री, बोलीं- कुछ सपने समय लेते हैं
गोपी बहू अका देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपना एक सपना पूरा कर लिया है। एक्ट्रेस ने नए घर में एंट्री ली है जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
टीवी की गोपी बहू से पॉपुलर देवोलीना भट्टाचार्जी का एक बड़ा सपना पूरा हो गया है। उन्होंने अपने पति शाहनवाज शेख और बेटे जॉय के साथ अपने ड्रीम घर में एंट्री ली है। देवोलीना ने घर से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और फैंस के साथ यह गुड न्यूज शेयर की है।
देवोलीना ने जो फोटोज शेयर की हैं उसमें वह अपने घर में एंट्री लेते दिख रही हैं। एक में वह अपने बेटे, पति और डॉग के साथ नजर आ रही हैं। एक फोटो में वह हवन करती दिख रही हैं। एक में उन्होंने किचन की झलक दिखाई है।
कुछ सपने समय लेते हैं
फोटोज शेयर कर देवोलीना ने लिखा, ‘कुछ सपने समय लेते हैं, उन्हें ताकत चाहिए और एक विश्वास। आज हम अपने ड्रीम घर में खड़े हैं। मैं हर इमोशन को महसूस कर पा रही हूं। इस जर्नी, इस सीख और आशीर्वाद के लिए मैं शुक्रगुजार हूं।’
पिछले महीने ही देवोलीना का बेटा 1 साल का हो गया है। देवोलीना ने इस दौरान बताया कि मदरहुड की जर्नी ने कैसे उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने लिखा था, वो कहते हैं कि मदरहुड ने आपको बदल दिया है और ऐसा सच में होता है। कोई शेड्यूल नहीं होता है ना कोई पॉज बटन। ये टाइरिंग है, काफी इम्परफेक्ट है, लेकिन साथ ही यह लाइफ का खूबसूरत चैप्टर है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
