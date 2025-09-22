डिलीवरी के 9 महीने बाद देवोलीना भट्टाचार्जी ने शेयर की बेबी बंप के साथ तस्वीरें, इस वजह से उठी बायकॉट की मांग
देवोलीना अपनी शादी और बेटे के जन्म के बाद काफी चर्चा में रहीं। इसी बीच अब एक बार फिर से देवोलीना के प्रेग्नेंसी की खबरें उड़ने लगी हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।
टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी को 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के रोल से खास पहचान मिली। देवोलीना प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। एक्ट्रेस को अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी मुद्दे पर खुलकर बोलते देखा जाता है। देवोलीना अपनी शादी और बेटे के जन्म के बाद काफी चर्चा में रहीं। इसी बीच अब एक बार फिर से देवोलीना के प्रेग्नेंसी की खबरें उड़ने लगी हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।
बंगाली लुक में दिखीं बेहद खुबसूरत
दरअसल, नवरात्रि के पावन अवसर पर देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में देवोलीना बंगाली लुक कैरी बेहद खुबसूरत नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देवोलीना ने सफेद और लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है। इसके साथ मांग में सिंदूर और माथे पर लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाए एक्ट्रेस बेहद सुंदर लग रही हैं। यही नहीं अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए देवोलीना ने हाथ में आलता और सोने के गहने पहने है। साथ में एक्ट्रेस एक हाथ में दिया लिए पोज देती और दूसरा हाथ बेबी बंप पर रखे नजर आ रही हैं।
तस्वीरों के साथ लिखा खास कैप्शन
देवोलीना ने अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'मां दुर्गा के धरती पर अपना सफर शुरू करने के साथ ये महालया हमारे जीवन में शक्ति, सकारात्मकता और खुशियां लेकर आएं। आइए प्यार के साथ इस त्योहार को स्वागत करें। शुभ महालया।' इन तस्वीरों के सामने आते ही एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की चर्चा होना लाजमी है। बता दें कि देवोलीना ने 9 महीने पहले ही बेटे को जन्म दिया है।
देवोलीना भट्टाचार्जी को जुबिन के फैंस ने बायकॉट किया
हालांकि, देवोलीना ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की पुष्टि नहीं की है। वहीं, एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर कुछ फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं तो वहीं, कई उन्हें बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। एक्ट्रेस को असम के लोगों ने खूब लताड़ा। सिंगर जुबीन के निधन पर एक सिंगल पोस्ट नहीं किया और बंगाली होकर असम के त्योहार के लिए पोस्ट कर रही हैं। एक ने लिखा, 'असम के लोग आज रो रहे हैं और तुम फोटो शेयर करने में बिजी हो।' एक ने लिखा, 'असामी होने के नाते, आज के दिन तो ऐसा नहीं करना था। असम में क्या हो रहा है तुम्हें जरूर पता होगा।' ऐसे कई और कमेंट इस पोस्ट पर आ रहे हैं।
