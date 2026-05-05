देवोलीना भट्टाचार्जी ने लिखा, टाटा MB! अब WB में आपकी शक्ल कभी नहीं दिखेगी
देवोलीना भट्टाचार्जी ने पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने ममता बनर्जी और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों-इशारों में सब कह दिया।
टेलीविजन एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 और देश के प्रमुख नेताओं को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। देवोलीना ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (MB) का नाम लिए बिना उन पर कड़ा प्रहार किया है। (ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी के हारते ही विवेक अग्निहोत्री ने निकाली भड़ास- चुनाव के बीच छिपकर दिखाई बंगाल फाइल्स)
देवोलीना ने राहुल गांधी के लिए क्या लिखा?
देवाेलीना भट्टाचार्जी ने लिखा, ‘अगर मैंने कभी किसी राजनेता से नफरत की है, तो वो यही हैं। आरजी (राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए) और उनकी टोली से भी ज्यादा। असल में, मुझे लगता है कि आरजी (राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए) एक अच्छे इंसान हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बढ़िया है, जिसका फायदा हर बार केंद्र सरकार को ही मिलता है।'
ममता बनर्जी की तरफ किया इशारा
देवोलीना ने आगे लिखा, 'एमबी (ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए) और उनकी टोली—टाटा! अब डब्ल्यूबी (वेस्ट बंगाल की तरफ इशारा करते हुए) में आपकी शक्ल कभी नहीं दिखेगी। डब्ल्यूबी (वेस्ट बंगाल की तरफ इशारा करते हुए) ने इतने सालों तक जो सबसे बुरा सपना झेला है, वो अब खत्म हो गया है। बदलाव की जरूरत थी, सो बदलाव हो गया। अब कोई 'रुम्बा-तुम्बा-ज़ुम्बा' नहीं करेगा। अब तो बस 'ढिंका-चिका, ढिंका-चिका' चलेगा!’ (ये भी पढ़ें: विजय की आखिरी फिल्म, जानें कब रिलीज हो सकती है ‘थलापति 69’ और क्या था पूरा विवाद)
सोशल मीडिया रिएक्शन
देवोलीना का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां कुछ लोग उनके इस साहस की सराहना कर रहे हैं और उन्हें सही कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें फुल फॉर्म के साथ ट्वीट करने का चैलेंज दे रहे हैं।
वेस्ट बंंगाल इलेक्शन रिजल्ट 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करते हुए 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की है। वहीं 15 साल मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) महज 81 सीटों पर सिमट गई है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि भवानीपुर सीट से खुद ममता बनर्जी खड़ी थीं, लेकिन भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है। (ये भी पढ़ें: थलापति विजय ने अपने पिता के खिलाफ दायर किया था मुकदमा, जानिए क्या करता है 26 साल का उनका बेटा)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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