एक्ट्रेस ने सालों तक परिवार से छिपाए रखी तलाक की बात, एक्स पति से नहीं मांगी एलिमनी
डेलनाज ईरानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में राजीव पौल से अपने तलाक को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने तलाक के बाद पति से एलिमानी नहीं ली क्योंकि उन्हें बस शांति चाहिए थी। राजीव और डेलनाज बिग बॉस में नजर आए थे।
एक्ट्रेस डेलनाज ईरानी और एक्टर राजीव पौल का साल 2010 में तलाक हो गया था। तलाक के बाद दोनों बिग बॉस के सीजन 6 में नजर आए थे। अब डेलनाज ने अपनी बिग बॉस जर्नी और तलाक के बारे में बात की है। तलाक के बारे में बात करते हुए डेलनाज ने कहा कि उन्होंने राजीव से कोई एलिमनी नहीं ली। उन्हें बस अपने जीवन में शांति चाहिए थी। वहीं, बिग बॉस के बारे में बात करते हुए डेलनाज ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके एक्स पति भी शो में आएंगे।
राजीव संग तलाक को लेकर क्या बोलीं डेलनाज
Mashable India से खास बातचीत के दौरान डेलनाज ने उस वक्त को याद किया जब साल 2010 में उनका और राजीव का तलाक हुआ था। उन्होंने कहा, “वो बहुत दुर्भाग्वश था। दुख की बात है, जब आप मेंटली और इमोशनली रिलेशनशिप से निकलते हो, तो ऐसा लगता है कि एक घर में दो अनजान लोग रह रहे हैं। बहुत से लोग उस वक्त अपना तलाक के बारे में न्यूजपेपर में ऐलान करते थे। मेरे प्वाइंट ऑफ व्यू थे, 2010 से पहले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया था।”
राजीव नहीं करते थे डेलनाज की कदर
डेलनाज ने आगे कहा, “रिश्ते में कभी-कभी, हम एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं और ये सबसे खराब चीज होती है। मेरा पार्टनर मेरी कदर नहीं करता था। उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ये एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा। तलाक मेरी डिक्शनरी में भी नहीं था।”
कई सालों तक परिवार से छिपाए रखा
डेलनाज ने बताया कि उस वक्त उन्होंने अपने परिवार को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि वो एक मिडिल क्लास पारसी परिवार से आती हैं। उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सालों तक साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सालों तक उन्होंने अपने माता-पिता को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनके दोस्तों को थोड़ी-बहुत जानकारी थी इस बारे में। डेलनाज ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं।
राजीव से नहीं ली एलिमनी
इसी बातचीत के दौरान डेलनाज ने बताया कि उन्होंने राजीव से कभी भी एलिमनी नहीं ली। उन्होंने कहा, "मुझे कभी कुछ भी नहीं मिला। तलाक बहुत खराब था क्योंकि एक इंसान को तलाक चाहिए था और दूसरे को नहीं। मैंने शांति को चुना। कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन आपको बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर आगे बढ़ना ही होगा।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।