कैंसर ट्रीटमेंट के बीच टूटा दीपिका कक्कड़ के सब्र का बांध, बोलीं- दिल में डर रहता है कि…

संक्षेप: दीपिका कक्कड़ अपनी हॉस्पिटल विजिट के दौरान काफी इमोशनल हो गईं। उन्होंने बताया कि सब ठीक है लेकिन दिल कभी-कभी भर जाता है। दीपिका बोलीं कि उन्हें ऊपरवाले का भरोसा है।

दीपिका कक्कड़ का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। इस बीच वह अपनी जिंदगी के अपडेट्स अपने व्लॉग में साझा करती रहती हैं। लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका रोती दिखीं। उन्होंने और शोएब ने बताया कि सब कुछ ठीक है लेकिन कभी-कभी दिल भारी हो जाता है तो रोना आता है। दीपिका ने कहा कि वह मन से मजबूत हैं। हिम्मत नहीं हारेंगी। इलाज के दौरान कई छोटी-मोटी परेशानियां आती हैं और रोज उठकर किसी नई चीज से डील करना पड़ता है।

दीपिका को होती है एंग्जाइटी दीपिका और शोएब व्लॉग में हॉस्पिटल में दिखते हैं। वह अपनी रिपोर्ट्स दिखाकर आती हैं और उन्हें रोना आने लगता है। वह रो पड़ती हैं फिर खुद को संभालती हैं। दीपिका बोलती हैं, 'ऐसा नहीं है मैं हर वक्त इमोशनल फील करती हूं, कुछ दिन होते हैं जिनमें मैं वकाई में खुशी और उम्मीद महूसस करती हूं। कुछ दिन होते हैं जब लगता है कि सबकुछ एकदम ठीक है, और इतनी बड़ी दिक्कत के बाद चीजें ठीक हैं। हर दिन कुछ अलग लाता है और आगे जाने का रास्ता यही है कि चलते रहो। हम यही करते हैं। इस वक्त मैं इमोशल ब्रेकडाउन से गुजर रही हूं। अलहमदुलिल्लाह मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं लेकिन... मेरे दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि सब ठीक हो…। मैंने सोमनाथ सर से इस बारे में बात की थी, उन्होंने बताया कि एंग्जाइटी होती है। इमरान शेख सर ने भी यही बात बोली।'