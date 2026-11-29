'लात-घूसों से मारा', कहानी घर-घर फेम एक्टर दीपक काजिर के साथ हुई मारपीट, CINTAA पर लगा आरोप
कहानी घर-घर फेम एक्टर दीपक काजिर के साथ कथिततौर पर CINTAA के कुछ सदस्यों पर मारपीट की है। ये घटना 26 नवंबर की बताई जा रही है। आरोप लगा है कि दीपक काजिर को लात-घूसों से मारा गया।
'सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' (CINTAA) के कुछ सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगा है। ये मारपीट कहानी घर-घर की फेम एक्टर दीपक काजिर केजरीवाल के साथ हुआ। ये घटना 26 नवंबर की बताई जा रही है। इस बारे में CINTAA की आजीवन सदस्य डेजी क्लेमेंट्स ने बात की। उन्होंने बताया कि पहले दीपक को CINTAA के ऑफिस के अंदर आने से रोका गया। जब उन्होंने सवाल किया तो उनके साथ मारपीट की गई।
CINTAA के सदस्यों पर लगा मारपीट करने का आरोप
Bollywood Chronicle के साथ खास बातचीत में डेजी ने CINTAA के उन सदस्यों के नाम भी लिए जिन पर दीपक के साथ मारपीट करने का आरोप है। डेजी ने कहा इस मारपीट में दीपक पराशद, अरमान ताहिल, बृजेश, राम और सपन भट्टाचार्य शामिल हैं। डेजी का दावा है कि इन्हीं लोगों ने सीनियर एक्टर के साथ मारपीट की है।
कैसे हुई इस लड़ाई की शुरुआत?
घटना के बारे में बात करते हुए डेजी ने बताया, "ये घटना गुरुवार (26 नवंबर) को हुई थी। दीपक को अंदर आने से रोका गया, और उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने दीपक पराशद से ये पूछा- मुझे क्यों रोका? मुझे जवाब चाहिए। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। अरमान ताहिल, बृजेश, राम और सपन भट्टाचार्य ने उनपर लात-घूंसे बरसाए। इस घटना में उन्हें चोट आई है।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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