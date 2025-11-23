दीपक चाहर ने बहन को किस बात पर लगाई डांट? मालती ने हैरानी से पूछा- वो भी दिखा दिया

संक्षेप: Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस 19 फैमिली वीक में मालती चाहर के भाई दीपक घर में पहुंचे। उन्होंने शनिवार को मालती को बसीर अली की सेक्सुअलिटी के बारे में सवाल उठाने को लेकर डांट लगाई। उन्होंने कहा कि उन्हें वो नहीं करना चाहिए था।

बिग बॉस 19 में शनिवार को फैमिली वीक खत्म हुआ। आखिरी में मालती चाहर के भाई घर में आए। शनिवार को मालती चाहर के भाई दीपक ने अपनी बहन को बसीर अली की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाने को लेकर डांट लगाई। दीपक ने कहा कि उन्होंने अमाल से पूछा था कि क्या बसीर स्ट्रेट हैं? वो बहुत गलत था। मालती ने अपनी सफाई देनी चाही तो दीपक ने उन्हें कहा कि वो उनसे ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने क्यों बोला।

दीपक ने लगाई मालती की गलती दीपक ने मालती से कहा, तूने भी यहां अमाल के साथ बैठकर पूछा था कि बसीर स्ट्रेट है क्या? वो भी सेम टॉपिक पर ही है, वो यहां नहीं बोल सकते। इसपर मालती ने हैरानी से पूछा कि वो दिखा दिया इन्होंने? दीपक ने कहा- बिल्कुल, मैम का भी दिखाया जब उन्होंने बोला तो, तेरा भी दिखाएंगे ही।

दीपक ने लगाई मालती की क्लास इसके बाद दीपक ने मालती से कहा, "अगर मैं मैम को प्वाइंट आउट करूंगा तो तूने भी तो गलत बोला है। तूने भी तो सेम चीज बोली है।" इसपर मालती कहती हैं कि उनका प्वाइंट कुछ और ही था, वो नहीं था। इसपर दीपक ने उनसे कहा- कुछ और क्या होता है? तेरे मुंह से शब्द निकले का मतलब वही होता है। कुछ और था या नहीं था…क्यों बात करनी है उस बारे में…तुझे मैंने कितनी बार बोला…। इतने में मालती बोलती हैं कि वो बाद में बताएंगी कि उन्होंने क्यों वो बोला था, वो टीवी पर अभी नहीं बोल सकती हैं। इसपर दीपक उनसे कहते हैं उन्होंने पूछा नहीं उनसे, वो बस बता रहे हैं, वो भी गलत था।