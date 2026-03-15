गोविंदा संग 17 ब्लॉकबस्टर देने वाले डेविड धवन ने उनके सेट पर लेट आने की बात पर तोड़ी चप्पी, कही ये बात
गोविंदा को लेकर इंडस्ट्री में एक बात काफी चर्चा में रही है कि वो हमेशा ही सेट पर लेट पहुंचते हैं। उनकी वजह से बाकी कलाकारों को कई-कई घंटों तक वेट करना पड़ा है। ऐसे में डेविड धवन ने गोविंदा के साथ अपनी 17 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बारे में खुलकर बात की।
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों अपने कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नेटफ्लिक्स के शो, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' का फिनाले जल्द ही आने वाला है। ऐसे में फिनाले से पहले शो पर दिग्गज फिल्ममेकर डेविड धवन अपने बेटे यानी एक्टर वरुण धवन के साथ पहुंचे। इस दौरान बाप-बेटे की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इस दौरान वरुण और डेविड ने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही डेविड ने गोविंदा, संजय दत्त और सलमान खान जैसे एक्टर्स के साथ अपने काम के अनुभव साझा किए। इस दौरान डेविड ने गोविंदा के सेट पर लेट आने को लेकर अपनी बात रखी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
गोविंदा को लेकर बोले डेविड
दरअसल, गोविंदा को लेकर इंडस्ट्री में एक बात काफी चर्चा में रही है कि वो हमेशा ही सेट पर लेट पहुंचते हैं। उनकी वजह से बाकी कलाकारों को कई-कई घंटों तक वेट करना पड़ा है। ऐसे में डेविड धवन ने गोविंदा के साथ अपनी 17 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बारे में खुलकर बात की, और साथ ही गोविंदा के सेट पर देर से आने की अफवाहों के बीच उनका बचाव भी किया। उन्होंने गोविंदा की एक्टिंग की भी तारीफ की, और उनके साथ फिल्म 'पार्टनर' में काम करने के दिनों को याद किया।
डेविड धवन ने गोविंदा का किया बचाव
डेविड धवन ने परेश रावल, कादर खान, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक और अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं की विश्वसनीयता की तारीफ की। उन्होंने सेट पर देर से पहुंचने की अफवाहों के बीच गोविंदा का भी बचाव किया और यह बताया कि कई अभिनेता ऐसा करते हैं। उन्होंने गोविंदा के पेशेवर रवैये और अपने काम को पूरा करने के प्रति उनके डेडीकेशन के बारे में भी बात की। गोविंदा के सेट पर देर से आने की अफवाहों पर डेविड धवन ने कहा, 'मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बोलते हैं ना लेट आता है सेट पर, आज कौन नहीं लेट आता है? वो आता है, अपना काम खत्म करके जाता है।'
गोविंदा कमाल के हैं, डेविड धवन ने कहा
डेविड ने फिल्म "पार्टनर" का एक किस्सा सुनाया, जिसमें गोविंदा ने चार पेज के एक सीन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, उसे एक ही टेक में बिना किसी गलती के कर दिखाया और डेविड को अपनी जरूरत के हिसाब से उसे एडिट करने की छूट दी। उस सीन के दौरान गोविंदा की जबरदस्त काबिलियत को देखकर डेविड हैरान रह गए। आपको यकीन नहीं होगा। वह आते और अपना सीन मांगते। वह चार पेज का सीन होता। जब मैं शॉट सेट कर रहा होता, तो वह उसे अच्छी तरह से पढ़ते। उन्होंने कहा, 'अभी सेट मत करो। एक काम करो, यह रहा सीन। मुझे परफॉर्म करते हुए देखो। मैं इसे एक ही टेक में कर दूंगा।' डेविड ने आगे कहा, 'यह 'पार्टनर' की बात है। उस सीन में उन्होंने हर तरह की कलाबाजियां कीं; आप सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस सीन को जैसे चाहो, वैसे एडिट कर लूं। अविश्वसनीय। गोविंदा कमाल के हैं।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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