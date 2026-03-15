गोविंदा संग 17 ब्लॉकबस्टर देने वाले डेविड धवन ने उनके सेट पर लेट आने की बात पर तोड़ी चप्पी, कही ये बात

गोविंदा को लेकर इंडस्ट्री में एक बात काफी चर्चा में रही है कि वो हमेशा ही सेट पर लेट पहुंचते हैं। उनकी वजह से बाकी कलाकारों को कई-कई घंटों तक वेट करना पड़ा है। ऐसे में डेविड धवन ने गोविंदा के साथ अपनी 17 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बारे में खुलकर बात की।

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों अपने कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नेटफ्लिक्स के शो, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' का फिनाले जल्द ही आने वाला है। ऐसे में फिनाले से पहले शो पर दिग्गज फिल्ममेकर डेविड धवन अपने बेटे यानी एक्टर वरुण धवन के साथ पहुंचे। इस दौरान बाप-बेटे की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इस दौरान वरुण और डेविड ने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही डेविड ने गोविंदा, संजय दत्त और सलमान खान जैसे एक्टर्स के साथ अपने काम के अनुभव साझा किए। इस दौरान डेविड ने गोविंदा के सेट पर लेट आने को लेकर अपनी बात रखी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

गोविंदा को लेकर बोले डेविड दरअसल, गोविंदा को लेकर इंडस्ट्री में एक बात काफी चर्चा में रही है कि वो हमेशा ही सेट पर लेट पहुंचते हैं। उनकी वजह से बाकी कलाकारों को कई-कई घंटों तक वेट करना पड़ा है। ऐसे में डेविड धवन ने गोविंदा के साथ अपनी 17 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बारे में खुलकर बात की, और साथ ही गोविंदा के सेट पर देर से आने की अफवाहों के बीच उनका बचाव भी किया। उन्होंने गोविंदा की एक्टिंग की भी तारीफ की, और उनके साथ फिल्म 'पार्टनर' में काम करने के दिनों को याद किया।

डेविड धवन ने गोविंदा का किया बचाव डेविड धवन ने परेश रावल, कादर खान, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक और अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं की विश्वसनीयता की तारीफ की। उन्होंने सेट पर देर से पहुंचने की अफवाहों के बीच गोविंदा का भी बचाव किया और यह बताया कि कई अभिनेता ऐसा करते हैं। उन्होंने गोविंदा के पेशेवर रवैये और अपने काम को पूरा करने के प्रति उनके डेडीकेशन के बारे में भी बात की। गोविंदा के सेट पर देर से आने की अफवाहों पर डेविड धवन ने कहा, 'मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बोलते हैं ना लेट आता है सेट पर, आज कौन नहीं लेट आता है? वो आता है, अपना काम खत्म करके जाता है।'