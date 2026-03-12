Hindustan Hindi News
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में सुनील ग्रोवर ने हूबहू उतारी कादर खान की नकल, देखकर हक्के-बक्के रह गए डेविड धवन

Mar 12, 2026 03:12 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
कपिल के शो पर दिग्गज फिल्ममेकर डेविड धवन अपने बेटे यानी एक्टर वरुण धवन के साथ बतौर गेस्ट नजर आएंगे। इस दौरान शो के एक सेगमेंट में, सुनील ग्रोवर ने हमेशा की तरह इस बार भी पूरा माहौल बना दिया। सुनील ने कादर खान का रोल इतने अच्छे से किया कि डेविड भी उनसे इम्प्रेस हो गए।

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों अपने कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नेटफ्लिक्स के शो, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' का फिनाले जल्द ही आने वाला है। ऐसे में फिनाले से पहले शो का प्रोमो रिलीज किया गया है। इस बार कपिल के शो पर दिग्गज फिल्ममेकर डेविड धवन अपने बेटे यानी एक्टर वरुण धवन के साथ बतौर गेस्ट नजर आएंगे। इस दौरान शो के एक सेगमेंट में, सुनील ग्रोवर ने हमेशा की तरह इस बार भी पूरा माहौल बना दिया। सुनील ने कादर खान का रोल इतने अच्छे से किया कि डेविड भी उनसे इम्प्रेस हो गए।

बेटे संग ऐसा है डेविड धवन का रिश्ता

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' के अपकमिंग शो का प्रोमो गुरुवार को रिलीज किया गया है। शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार भी सुनील ग्रोवर ने हमेशा की तरह ही अपनी कॉमेडी से न सिर्फ ऑडियंस को बल्कि गेस्ट को भी खूब हंसाया। प्रोमो में, कपिल 'घर की मुर्गी दाल बराबर' वाली कहावत का उदाहरण देते हुए पहले डेविड धवन से पूछते हैं कि घर के एक्टर (वरुण) को साइन करना कितना मुश्किल होता है। इस पर डेविड कहते हैं कि मैं जब इसे सीन समझाता हूं तो ये कहता है कि मैं ये क्यों करूं। मैं कहता हूं कि इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं।

घर पर लुंगू में रहते हैं पापा

इसके बाद वरुण से सवाल करते हुए कपिल शर्मा पूछते हैं, 'एक बात बताओ वरुण आपको दिख रहा है कि आपके पापा दिग्गज एक्टर हैं करियर आपको साफ दिख रहा है सोफे पर बैठा हुआ। इसके बावजूद जब आप बाहर जाकर फिल्म साइन करते हो तो ये आपको घूरते नहीं है डाइनिंग टेबल पर बैठकर।' इस पर वरुण जवाब देते हुए कहते हैं, 'घर पर जो दृश्य था वो ये नहीं कि लेजेंड्री डायरेक्ट। वो लुंगी में बैठे होते थे। अभी जाकर शादी हुई है रोहित की और मेरी तो अभी ये टी-शर्ट पहन लेते हैं।' ये सुनते ही सभी जोरे-जोर से हंसने लगते हैं।

कादर खान बने सुनील इम्प्रेस हुए डेविड धवन

इसके बाद एंट्री होती है शो की जानी यानी सुनील ग्रोवर की। सुनील ने कादर खान की फिल्म के एक सीन को रीक्रिएट किया। सुनील जैसे ही वह कहते हैं, 'इधर आओ-इधर आओ,' अर्चना पूरन सिंह हैरानी से कहती हैं, 'हे भगवान।' डेविड भी कहते हैं, 'कादर याद आ गया भाई।' इस वक्त डेविड धवन के फेस पर कादर खान को याद करने को एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे हैं।

