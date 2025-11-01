Hindustan Hindi News
पहले इतनी स्टाइलिश थीं डांस कोरियोग्राफर गीता मां, शाहरुख खान की इस फ्लॉप फिल्म आई थीं नजर

संक्षेप: टीवी के डांस शो में बतौर जज नजर आने वाली गीता कपूर उर्फ़ गीता मां ने फिल्म कुछ कुछ होता है ये से पहले शाहरुख खान की इस फिल्म में किया था काम। उस समय में बेहद फैशनेबल और स्टाइलिश थीं गीता।

Sat, 1 Nov 2025 10:52 AMUsha Shrivas
टीवी के डांस रियलिटी शोज में जज बनी नजर आने वाली कोरियोग्राफर गीता कपूर सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। गीता ने कोरियोग्राफर फराह खान के साथ बतौर उनकी असिस्टेंट काम किया किया था। टीवी पर शोज जज करने से पहले गीता ने कई फिल्मों में फराह खान को असिस्ट करते हुए डांस सॉन्ग कोरियोग्राफ किए हैं। यहां तक कि फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के गाने ‘तुझे याद ना मेरी आई’ में उन्हें देखा गया था। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि गीता पहले भी फिल्मों में एक छोटे से किरदार में नजर आ चुकी थीं।

गीता मां थी शाहरुख खान की फिल्म में

गीता का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। ये सॉन्ग 1995 में आई शाहरुख खान और दीपा साही की फिल्म ‘ओह डार्लिंग ये है इंडिया’ में नजर आई थीं। इस फिल्म के गाने आजा आजा में घुड़सवारी कर रही घुंगराले बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि गीता मां हैं। उन्होंने ‘कुछ कुछ होता है’ ये से पहले इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाया था। उस समय में काफी स्टाइलिश थीं गीता कपूर। उन्होंने शाहरुख खान की तीन फिल्मों में काम किया है। फिल्म मैं हूं ना के गाने ‘गोरी गोरी’ में उन्हें देखा गया था. गीता कपूर इंडस्ट्री में 30 सालों से ज्यादा समय से एक्टिव हैं। अब उन्हें टीवी की डांस जज के रूप में पहचान मिली है।

फ्लॉप फिल्म

बता दें, शाहरुख खान और दीपा साही की ये फिल्म बुरी फ्लॉप साबित हुई थी। उस समय शाहरुख बड़े स्टार बने ही थे। ऐसे में इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म ने इंडस्ट्री में बातचीत तेज कर दी थी। लेकिन इसके बाद शाहरुख खान की कई फिल्में आई जो कमर्शियली सफल रही थीं।

