'उसने भीड़ में मुझे पीछे से गंदी तरह छुआ', डेजी शाह ने बताईं शूट के दौरान हुईं घटानाएं
Daisy Shah: डेजी शाह ने बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान उन्हें मुंबई और जयपुर में हैरासमेंट झेलना पड़ा था। डेजी ने बताया कि जयपुर में उन्होंने जवाब देने का फैसला किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपने करियर के दौरान झेले गए हैरासमेंट के बारे में खुलकर बताया कि कैसे मुंबई के डोम्बिवली में और जयपुर में भी उन्होंने कुछ ऐसा झेला जो वह कभी नहीं भुला पाती हैं। डेजी शाह ने हटरफ्लाई के साथ बातचीत में कहा, "डोम्बिवली में मेरे साथ एक घटना हुई थी जब मैं फुटपाथ पर चल रही थी और एक शख्स मेरे पीछे चल रहा था। और उसने सच में मुझे बहुत गंदी तरह से छुआ। और जब तक मैं पीछे मुड़ी, मैं समझ ही नहीं सकी कि वो कौन था, क्योंकि उस जगह पर काफी भीड़ थी।"
जयपुर में पीछे से की थी छूने की कोशिश
डेजी शाह ने बताया कि उस वक्त वह रिएक्ट नहीं कर सकीं क्योंकि भीड़ की वजह से वो समझ ही नहीं सकीं कि उनसे साथ ऐसी हरकत करने वाला कौन था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जयपुर में हुई एक घटना के बारे में भी बताया कि जब उन्होंने इस जवाब देने का फैसला किया। डेजी शाह ने बताया, "हम जयपुर की एक हवेली में गाना शूट कर रहे थे, यह एक बहुत मशहूर जगह थी। वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन उसके अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही दरवाजा है। तो वहां पर करीब 500 लोग और 200 डांसर्स मौजूद थे।"
जब जयपुर में डेजी ने भीड़ में जमकर पीटा
डेजी ने बताया कि जब पैकअप अनाउंस हुआ तो हर कोई दरवाजे की तरफ भागा, उस भीड़ में किसी ने मुझे पीछ पर छुआ। एक्ट्रेस ने बताया कि वह गुस्से में आपा खो बैठीं। डेजी शाह ने बताया, "मैंने दाएं-बाएं कुछ नहीं देखा और अपने पीछे खड़े लोगों को पीटना शुरू कर दिया। मुझे जो भी नजर आया उसे ही मारा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था।" एक्ट्रेस ने बताया कि बाहर आने के बाद वहां के लोकल लोगों ने उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी और उस वक्त भी वह इतनी नाराज थीं कि उन्हें लगा कि ठीक है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो।
भीड़ का फायदा उठाने की कर रहा था कोशिश
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि कोई उनसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। और उसने उन्हें छूने और फायदा उठाने की कोशिश की क्योंकि वह एक लड़की थीं। डेजी ने कहा कि अगर वो हिम्मत दिखाकर सीधे तौर पर मुझसे बात करता तो वह उसे दिखातीं। वह भीड़ का फायदा उठाकर उनके साथ बदतमीजी करना चाहता था। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर उसमें इतनी ही हिम्मत थी तो अपना चेहरा दिखाता। वर्क फ्रंट की बात करें तो डेली पिछली बार फिल्म मिस्ट्री और टैटू में नजर आई थीं। ये दोनों ही फिल्में साल 2023 में रिलीज हुई थीं।
