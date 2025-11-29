Hindustan Hindi News
टूट दांत वाली गंगूबाई को अब पहचानना होगा मुश्किल, सलोनी दैनी का लेटेस्ट लुक देख हैरान हुए फैंस

संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 03:45 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Gangubai: टूटे हुए दांत और प्यारी सी मुस्कान वाली नन्हीं गंगूबाई आपको याद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी सर्कस में गंगूबाई के नाम से मशहूर सलोनी दैनी की। सलोनी को इस शो से एक खास पहचान मिली थी। सलोनी एक एक वक्त अपने बढ़े हुए वजन को लेकर भी काफी सुर्खियों में आई थीं। सलोनी के दौरान उनका वजन 22 किलो बढ़ गया था, जिसे उन्होंने लॉकडाउन में कम किया। ऐसे में अब सलोनी का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई दंग है।

इतनी बदल गई हमारी गंगूबाई

दरअसल, सलोनी दैनी हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुईं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से अपनी क्यूट स्माइल से फैंस का दिल जीत लिया। सामने आए वीडियो में सलोनी काफी फिट नजर आ रही हैं। उन्होंने ब्लू कलर की बैगी जींस के साथ मरून कलर की जैकेट पहनी है। इसके साथ सलोनी ने रेड कलर का बैग कैरी किया, जो उनके लुक को काफी खूबसूरत बना रहा है। सलोनी ने अपने बालों को पूरी तरह से कवर कर पोनी बनाया है।

सलोनी के लुक पर लोगों ने किए कमेंट्स

सलोनी का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स सलोनी के लुक को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'वाह कितनी बड़ी हो गई हैं।' एक दूसरा यूजर लिखता ह, 'हमारी गंगूबाई तो अब पहचान में भी नहीं आ रही है।' एक ने लिखा, 'कितनी प्यार स्माइल है इसकी।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

