कपिल शर्मा का खुलासा, सोनी टीवी छोड़कर नेटफ्लिक्स के शो का ऑफर इसलिए लिया क्योंकि…

कपिल शर्मा ने खुलासा किया कि Sony TV छोड़ने की वजह क्रिएटिव फ्रीडम की कमी थी। Netflix पर आए तो शो हुआ ग्लोबल और कमाई पहुंच गई 195 करोड़ रुपये तक।

भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडी चैट शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के होस्ट कपिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने शो के लिए सोनी टीवी छोड़कर नेटफ्लिक्स क्यों चुना। याद दिला दें, कपिल का शो 2013 में ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ के नाम से कलर्स चैनल पर शुरू हुआ था। फिर 2016 से 2023 तक यह शो ‘द कपिल शर्मा शो’ के नाम से सोनी टीवी पर चला और 2024 के बाद ये शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के नाम से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया।

कपिल का खुलासा कपिल ने अपने यूट्यूब पर BTS वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में चैनल बदलने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे ब्रेक्स और टेक्निकल कट्स से परेशान हो गए थे।

बीटीएस वीडियो में क्या दिखाया? बीटीएस वीडियो की शुरुआम में जब पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा, कपिल से बता करते वक्त बात कर रहे थे कि पैसा कैसे पारिवारिक माहौल बदल देता है, तब शो के निर्देशक ने बातचीत बीच में ही रोक दी ताकि क्रू सीईओ की शर्ट ठीक कर सके। इस पर कपिल शर्मा ने हंसते हुए कहा, “इन सब चीजो के लिए कट मत लो, जैसे कमीज पर कुछ चिपका हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं देगा।”

कॉमेडियन का दावा कपिल ने आगे कहा, “वे (दर्शक) हिसाब लगा रहे होंगे कि इन लोगों के पास कितना पैसा है। इन सब चीजो के लिए ब्रेक मत लो; इन्हीं चीजो की वजह से मैं दूसरे चैनल से यहां आया हूं।”

नेटफ्लिक्स पर बढ़ा शो का क्रेज नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा का शो और भी ग्लोबल हो गया है। इस शो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह भी नजर आते हैं।