प्रेग्नेंट हैं कॉमेडियन भारती सिंह, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, फोटो में दिखा बेबी बंप

Bharti Singh Pregnant: कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने सोशल मीडिय पर पोस्ट शेयर कर ये खुशखबरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया है।

कॉमेडी की क्वीन भारती सिंह एक बार फिर मां बनने वाली हैं। जी हां, भारती प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये खुशखबरी दी है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में भारती अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। वहीं उनके पति हर्ष लिंबाचिया उनपर और होने वाले बच्चे पर प्यार लुटाते दिखाई दे रहे हैं।

‘मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं’ भारती के साथ-साथ लक्ष्य उर्फ गोला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये खुशखबरी शेयर की गई है। इस अकाउंट को भारती और हर्ष ही संभालते हैं और उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट पर उसकी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह टी-शर्ट पहने नजर आ रहा है। टी-शर्ट पर लिखा है, "मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं।" उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, “अब मुझसे भी छोटा कोई आ रहा है।”