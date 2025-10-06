Comedian Bharti Singh and haarsh limbachiyaa announced pregnancy प्रेग्नेंट हैं कॉमेडियन भारती सिंह, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, फोटो में दिखा बेबी बंप, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीComedian Bharti Singh and haarsh limbachiyaa announced pregnancy

प्रेग्नेंट हैं कॉमेडियन भारती सिंह, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, फोटो में दिखा बेबी बंप

Bharti Singh Pregnant: कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने सोशल मीडिय पर पोस्ट शेयर कर ये खुशखबरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 07:28 PM
share Share
Follow Us on
प्रेग्नेंट हैं कॉमेडियन भारती सिंह, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, फोटो में दिखा बेबी बंप

कॉमेडी की क्वीन भारती सिंह एक बार फिर मां बनने वाली हैं। जी हां, भारती प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये खुशखबरी दी है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में भारती अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। वहीं उनके पति हर्ष लिंबाचिया उनपर और होने वाले बच्चे पर प्यार लुटाते दिखाई दे रहे हैं।

‘मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं’

भारती के साथ-साथ लक्ष्य उर्फ गोला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये खुशखबरी शेयर की गई है। इस अकाउंट को भारती और हर्ष ही संभालते हैं और उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट पर उसकी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह टी-शर्ट पहने नजर आ रहा है। टी-शर्ट पर लिखा है, "मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं।" उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, “अब मुझसे भी छोटा कोई आ रहा है।”

पूरी हुई भारती की इच्छा

आपको बता दें, भारती और हर्ष साल 2022 में पहली बार पैरेंट्स बने थे। बेटे लक्ष्य उर्फ गोला काे जन्म देने के बाद भारती कई बार इंटरव्यूज में कह चूकी हैं कि उन्हें अब बस एक बेटी चाहिए। ऐसे में भारती के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर उनके फैंस खुश हो गए हैं। वे उन्हें बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी बात सुन ली।

Bharti Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।