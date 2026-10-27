CID जैसा कल्ट शो बनाने वाले BP सिंह का निधन; चैनल के साथ विवाद के बाद एक्टर्स ने नहीं छोड़ा था साथ

CID जैसा कल्ट शो बनाने वाले BP सिंह का निधन; चैनल के साथ विवाद के बाद एक्टर्स ने नहीं छोड़ा था साथ
CID जैसा यादगार टीवी शो बनाने वाले BP सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 77 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक वक्त था जब उनके शो का डंका विदेशों में भी खूब बजा। चैनल के साथ विवाद की वजह से बंद करना पड़ा शो।
CID जैसा कल्ट शो बनाने वाले 77 साल के BP सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने इस खबर को कन्फर्म किया है। BP सिंह की डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद CID के फैंस और इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं। वो BP सिंह ही थे जिन्होंने दशकों अपनी ऑडियंस को CID और आहट जैसे शोज से एंटरटेन किया था। ACP प्रद्युमन, अभिजीत और दया जैसे किरदार को BP सिंह ने ही रचा था।
नहीं रहे CID जैसा कल्ट शो बनाने वाले BP सिंह
अशोक पंडित ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘आज सुबह तड़के एक बेहतरीन डायरेक्टर-प्रोड्यूसर BP सिंह जी के बड़े हार्ट अटैक के कारण निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वो एक शानदार फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने अपने क्राइम शो CID और आहट से पूरे देश को बांधे रखा। उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि जब वे IFTDA के अध्यक्ष थे, तब मैं उनके काफी करीब था। वो एक बेहतरीन इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।’
CID में बने थे ACP प्रद्युमन के बॉस
BP सिंह भले ही पर्दे की पीछे वाली दुनिया से कमाल कर रहे थे। लेकिन उनकी एक झलक CID में भी अक्सर दिखती थी। इन्होने ACP प्रद्युमन के बॉस DCP शमशेर का किरदार भी निभाया था। कुछ एपिसोड में इन्हें देखा गया था। अब BP सिंह नहीं रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें BP सिंह को बहुत ही कमजोर हालत में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी ये पुष्टि करना मुश्किल है कि वो डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ही हैं या कोई और।
चैनल के साथ था BP सिंह का विवाद
BP सिंह ने CID जैसा यादगार कल्ट शो बनाया था। शो का पहला एपिसोड जनवरी 1998 में टेलीकास्ट हुआ था, और इसके बाद यह शो देश के दिलों में बस गया। CID के किरदार जैसे दया, अभिजीत, ACP प्रद्युमन, डॉक्टर सालुंके और फ्रेडी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। लेकिन साल 2018 में अचानक इस शो को बंद कर दिया गया। इसके पीछे चैनल और प्रोड्यूसर के बीच हुआ विवाद माना गया था।
CID के एक्टर्स ने नहीं छोड़ा BP सिंह का साथ
CID के एक्टर्स ने एक यूट्यूब चैनल पर दिए एक इंटरव्यू पर बता था कि शो बंद होने की शुरुआत साल 2016 में ही हो गई थी। कई बार शो की शूटिंग रोक कर उन्हें घर भेज दिया जाता था। एक्टर्स ने बताया था कि चैनल उनके प्रोड्यूसर BP सिंह को पसंद नहीं करता था। एक्टर्स को नए प्रोड्यूसर के साथ काम करने का ऑफर दिया गया था। लेकिन CID के एक्टर्स BP सिंह के साथ रहे। अंत में शो बन कर दिया गया। अब BP सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बनाए रिश्ते हमेशा जिंदा रहेंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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