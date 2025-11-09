CID की इस एक्ट्रेस पर आया था शादीशुदा दया का दिल, दोनों की बेटी होने की खबर ने किया था हैरान
संक्षेप: CID में दया का किरदार निभाने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी की लव लाइफ एक जमाने में सुर्खियों में रही है। बताया गया था कि एक्टर का अपनी ही को-एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस अफेयर से बेटी होने की भी खबर आई थी।
टीवी के सबसे पॉपुलर क्राइम शो CID ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई थी। साल 1998 में शुरू हुआ यह शो 20 साल तक चला और अब भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है। शो में एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया की तिकड़ी को खूब पसंद किया गया। इनमें से दयानंद शेट्टी, जिन्होंने इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाया, घर-घर में मशहूर हो गए। उनका ‘दरवाज़ा तोड़ दो दया’ डायलॉग आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। CID के ये पॉपुलर एक्टर्स हमेशा अपने काम की वजह से खबरों में बने रहे। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब दया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था।
दया का इस एक्ट्रेस के साथ चला था अफेयर?
दयानंद शेट्टी ने स्मिता शेट्टी से शादी की है और उनकी एक बेटी वीवा शेट्टी है। हालांकि, साल 2005 में उनका नाम CID’ की को-एक्ट्रेस मोना अंबेगांवकर के साथ जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच नज़दीकियों की चर्चा लंबे समय तक चलती रही। दोनों की एक एक बेटी होने की भी खबर सामने आई थी। हालांकि, बेटी के पिता कौन है इस बारे में कभी जानकारी सामने नहीं आई
बेटी होने की खबर आई थी सामने
एक पुराने इंटरव्यू में मोना अंबेगांवकर ने कहा था, “हां, मेरी एक बेटी है, लेकिन मैं उसके पिता की पहचान तब तक नहीं बताउंगी जब तक वो खुद दुनिया के सामने नहीं आते।” वहीं, बढ़ती अफवाहों पर दयानंद शेट्टी ने चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा था, “मैं इन सब बातों से वाकिफ़ हूं, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं पिछले छह साल से शादीशुदा हूं और मोना के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। हमारे बीच मुश्किल से ही कुछ सीन साथ में हुए थे।”इस साल फरवरी में CID के दूसरे सीजन की शुरुआत हुई है। ये सीजन भी ऑडियंस को पसंद आ रहा है।
