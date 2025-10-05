Chhoriyan Chali Gaon Winner Anita Hassanandani Wins First Season Trophy Krishna Shroff First Runner Up Chhoriyan Chali Gaon Winner: जैकी श्रॉफ बेटी कृष्णा को हरा कर ये एक्ट्रेस बनी विनर, कहा- मुझे यकीन था कि मैं..., Tv Hindi News - Hindustan
Chhoriyan Chali Gaon Winner Anita Hassanandani Wins First Season Trophy Krishna Shroff First Runner Up

'छोरियां चली गांव' शो में टीवी की जानी मानी हसीनाएं नजर आईं, जिन्हें गांव में रहना था। वहीं, अब 'छोरियां चली गांव' के पहले सीजन को इसका विनर मिल गया है। बीते दिनों 'छोरियां चली गांव' का ग्रैंड फिनाले था।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:06 AM
Chhoriyan Chali Gaon Winner: जैकी श्रॉफ बेटी कृष्णा को हरा कर ये एक्ट्रेस बनी विनर, कहा- मुझे यकीन था कि मैं...

रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' का कॉन्सेप्ट दर्शकों को काफी पसंद आया। इस शो में टीवी की जानी मानी हसीनाएं नजर आईं, जिन्हें गांव में रहना था। वहीं, अब 'छोरियां चली गांव' के पहले सीजन को इसका विनर मिल गया है। बीते दिनों 'छोरियां चली गांव' का ग्रैंड फिनाले था। इस सीजन के विनर का ताज टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी के सिर चढ़ा है। ग्रैंड फिनाले में अनीता और कृष्णा श्रॉफ के बीच ट्रॉफी को लेकर कड़ी टक्कर थी। ऐसे में अनीता के विनर बनते ही गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

अनीता हसनंदानी बनी पहले सीजन की विनर

टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने शुरुआत से ही अपने गेम से न सिर्फ गांव वालों का बल्कि दर्शकों का भी दिल जीता। अनीता ने शो में खुद को प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने गाय का दूध निकालने से लेकर गोबर उठाने और कुंए से पानी लाने तक सभी काम किए। इन्हीं सब चीजों के साथ अनीता ने हर किसी का दिल जीता। शो में आखिर तक अनीता और कृष्णा श्रॉफ के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन ट्रॉफी अनीता ले गईं। वहीं, कृष्णा श्रॉफ फर्स्ट रनरअप रहीं। शो को रणविजय सिंह ने होस्ट किया था।

ये शो मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर लेकर आया

बता दें कि ग्रैंड फिनाले काफी धमाकेदार रहा। फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ने पावर पैक्ड परफॉरमेंस दी। इस दौरान डॉली जावेद की बहन उर्फी जावेद और कृष्णा श्रॉफ के बॉयफ्रेंड अजीम भी शो में नजर आएं। वहीं, ट्रॉफी जीतते ही अनीता ने कहा, 'जब मैंने छोरियां चली गांव के लिए हां किया था उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये शो मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ग्रो करूंगी। शो के पहले दिन से ही मैं इस बात के लिए श्योर थी कि मुझे ये शो जीतना ही है। वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रहे हैं। आज मैं ये शो जीतकर और ट्रॉफी पकड़कर बहुत खुश हूं। ये मेरे साथ-साथ मेरे परिवार की जीत है।'

Anita Hassanandani

