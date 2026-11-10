रामायण में माता सीता ने की थी छठ पूजा, महाभारत में द्रौपदी ने रखा व्रत, कुंती ने डूबते सूर्य को दिया था अर्घ्य
रामानंद सागर की रामायण और बीआर चोपड़ा की महाभारत में छठी मैया की पूजा दिखाई गई है। माता सीता ने सूर्य को अर्घ्य दिया था। कुंती ने डूबते सूरज को किया था प्रणाम।
देशभर में छठ पूजा की धूम शुरू हो गई है। सबसे कठिन त्योहार को पूरे देश में श्रद्धा से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस महापर्व का कनेक्शन रामायण और महाभारत काल से चला आ रहा है। उन युगों में भी सीता और द्रौपदी जैसी निष्ठावान महिलाओं ने इस कठिन व्रत को रखकर अपनी मन्नतें पूरी की थीं। रामानंद सागर की रामायण में माता सीता को सूर्य को अर्घ्य देते हुए भी दिखाया गया है। द्वापर युग में द्रौपदी ने ये उपवास रखा था।
रामायण में माता सीता ने की थी छठ पूजा
रामायण काल में भी माताएं छठी मैया का कठिन व्रत रखा करती थीं। रामायण के अनुसार जब श्रीराम और सीता 14 सालों का वनवास करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि-मुनियों के कहने पर राज्याभिषेक के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा की थी और व्रत रखा था। वहीं रामानंद सागर की रामायण में अयोध्या पहुंचने से पहले सीता माता को गंगा मैया की पूजा करते हुए और सूर्य को अर्घ्य देते हुए भी दिखाया। इस दौरान सीता माता केवट से कहती हैं कि वनवास जाने के दौरान वो गंगा मैया से मन्नत मांग कर गई थीं कि सकुशल लौटेंगे तो गंगा मैया की पूजा करेंगे, उसके बाद ही अयोध्या लौटेंगे।
महाभारत में माता द्रौपदी ने रखा था कठिन व्रत
वहीं बीआर चोपड़ा की महाभारत में सूर्य देवता की पूजा को कई एपिसोड में दिखाया गया है। महाभारत के मुताबिक जब पांडव जुए में अपना सबकुछ हारकर, वनवास जाते हैं, तब द्रौपदी खोया हुआ राजपाठ वापस पाने के लिए महर्षि धौम्य के कहने पर छठ का व्रत और सूर्य की पूजा करती हैं। महाभारत में कुंती को भी सूर्य पूजा करते हुए दिखाया गया ही। टीवी सीरियल महाभारत की शुरुआत में एक सीन है जहां वो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती नजर आती हैं। कथा के मुताबिक उन्होंने छठ का व्रत भी रखा। महाभारत के अनुसार कुंती के पुत्र कर्ण को सूर्य देवता से जन्मा कहा जाता है। वो सूर्य पुत्र कर्ण कहे गए। कर्ण घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे। ये सीन बीआर चोपड़ा की महाभारत में दिखाया गया है।
इस बार खास होने वाली है छठ पूजा
हिंदू तीज त्योहारों में छठ एक महापर्व माना गया है। तीन दिन तक चलने वाले इस त्योहार में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि उगते और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। इस व्रत में तीन दिनों तक बिना पानी पिए सूर्य देव की उपासना करनी होती है। इस साल ये त्योहार 13 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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