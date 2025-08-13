एकता कपूर के सीरियल्स से मालामाल हो गए थे चेतन हंसराज, बताया एक साल में कैसे बदला स्टेटस

हंसराज ने जब एकता कपूर के शो में काम करना शुरू किया तो बैंक स्टेटस काफी खराब हालत में था। उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर उनकी जिंदगी बदल गई। वह बैक-टु-बैक तीन सीरियल्स में काम कर रहे थे।

एकता कपूर के सीरियल्स से कई लोगों की जिंदगी संवर गई। चेतन हंसराज ने इशारे में बताया कि एक साल एकता कपूर के शोज में काम करने के बाद कैसे उनका बैंक स्टेटस बदल गया। चेतन ने बताया कि वब 22 घंटे तक काम करते थे। वीकऑफ भी रेग्युलर नहीं लेते थे। हालांकि इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा। उन्होंने मुंबई में घर और गाड़ी सब ले लिया।

एक साथ किए 3 शोज चेतन सिद्धार्थ कन्नन के शो पर थे। उन्होंने बताया कि जब एकता कपूर को बालाजी हाउस ने उनको साइन किया तो राहत की सांस ली थी। चेतन कुसुम, क्या हादसा क्या हकीकत ौर कहानी घर घर की में काम कर रहे थे। वह बताते हैं, 'मैं एक साथ तीन शोज कर रहा था। मैं लगातार शूटिंग कर रहा था। मैंने 2-3 साल तक एक दिन में 22 घंटे तक काम किया। जब मौका मिलता तो झपकी ले लेता। मैं शॉट्स के बीच में सो जाता। मैं ऐसे ही करता रहा।'

थककर चूर होने पर लेते थे हफ्ते में ब्रेक चेतन ने बताया कि उन्हें एक हफ्ते या दो हफ्ते में एक ऑफ मिलता था। वह बस तब थकान उतारते थे बाकी समय बिना ब्रेक लिए सोते रहते थे। चेतन ने एकता का आभार भी जताया कि उनकी वजह से जिंदगी बदल गई। चेतने बोले, 'जब 2004 में मैंने शुरुआत की थी तो बैंक बैलेंस अच्छा नहीं था। बहुत ही खराब था। 2004 के आखिर तक, मेरी शादी हो गई, मैंने बांद्रा में घर ले लिया और मैंने अपनी पहली कार भी ले ली। इस तरह से मेरी जिंदगी बदल गई थी।'