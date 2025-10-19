स्मृति ईरानी से खफा हुए ‘अनुपमा’ के एक्टर्स, बा ने लिखा- आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Bahu Thi vs Anupamaa: जब से ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ शुरू हुआ है तब से उसकी तुलना ‘अनुपमा’ से की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 साल पहले ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ फेमस था और आज ‘अनुपमा’ नंबर वन पर है।

स्मृति ईरानी से ‘अनुपमा’ की स्टार कास्ट खफा हो गई है। दरअसल, स्मृति ईरानी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि रुपाली गांगुली के शो ‘अनुपमा’ का उनके शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के साथ कॉम्पिटिशन है ही नहीं। उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें अपना मुकाबला नहीं मानती। जब कोई चैनल टीआरपी में 30वें स्थान पर आकर खुद को हमारी टक्कर का बताने लगे, तो ज़रा सोचिए – हम उस मुकाम पर 25 साल पहले थे। अगर उनमें इतनी क्षमता है कि अगले 25 साल तक लोग उन्हें याद रखें, तभी असली प्रतिस्पर्धा की बात हो सकती है।’

'अनुपमा' की कास्ट ने स्मृति के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बा का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस अल्पना बुच बोलीं, “माननीय स्मृति जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।” किंजल का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस मिलोनी कपाड़िया ने लिखा, “हमने आपको प्यार दिया और बदले में आपने ऐसा कहा। बुरा लगा।”

अनुपमा की दोस्त का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस जसवीर कौर बोलीं, “क्या ये पूरी क्लिप है? आप अलग-अलग दौर के दो अलग-अलग शो की तुलना क्यों कर रहे हैं? एक 25 साल पहले फेमस था और एक पिछले पांच सालों से नंबर वन पर है। हां, कोई तुलना नहीं है, फिर भी उनकी तुलना हो रही है... हम्म।”