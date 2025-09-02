'अलादीन' से लेकर 'पोकेमॉन' तक, बॉलीवुड के इन सिंगर्स ने गाए थे कार्टून शोज के गाने

बचपन में कार्टून शोज तो हम सभी के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर के गाने बॉलीवुड के नामचीन प्लेबैक सिंगर्स ने गाए थे।

'अलादीन' और 'डक टेल्स' जैसे कार्टून बचपन में हम सभी के फेवरिट रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर कार्टून शोज के हिंदी गाने बॉलीवुड के कुछ नामचीन प्लेबैक सिंगर्स ने गाए हैं। तो चलिए जानते हैं इन कार्टून शोज और उनके हिंदी टाइटल सॉन्ग के बारे में जिन्हें बॉलीवुड के उन नामचीन सिंगर्स ने गाया है जिनके नाम सुनकर शायद आपको यकीन भी नहीं होगा और आप दोबारा जाकर इन गानों को सुनना चाहेंगे।

डेस्कटर की लेबोरेट्री लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस दौर के कुछ सबसे मशहूर कार्टून शोज में से एक, 'डेक्सटर की लेबोरेट्री' से। अगर आप भी 90 के दशक में जन्मे बच्चों में हैं तो आपको यह कार्टून जरूर याद होगा। साथ ही आपको याद होगा इसका वो मशहूर गाना ''डेक्सटर की लेबोरेट्री, जहां यह बच्चा सबसे होशियार, पर दीदी इसके एक्सपेरिमेंट करती है बेकार।'' आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यह गाना बॉलीवुड के नामचीन प्लेबैक सिंगर केके ने गाया था।

डक टेल्स अगर आप भी डीडी मेट्रो और कार्टून नेटवर्क के अलावा डिज्नी चैनल लगाकर पूरा दिन गुजार दिया करते थे तो आपको उस दौर का मशहूर कार्टून 'डक टेल्स' भी याद होगा। इस कार्टून शो का गाना 'जिंदगी तूफानी है, जहां हैं, डक टेल्स..' बॉलीवुड सिंगर अमित कुमार ने गाया था। 'क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो', 'याद आ रही है', 'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'रात बाकी, बात बाकी' जैसे गाने गा चुके अमित की इस कार्टून शो के टाइटल सॉन्ग में आवाज क्या आपने पहचानी थी?

अलादीन क्या आपको अलादीन कार्टून का टाइटल ट्रैक याद है? 'अरेबियन नाइट.. रंगीन यह रात। जो समझे ना मात, वो खा जाए मात', यह गाना उस दौर में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर शंकर महादेवन ने गाया था। इनमें से कुछ सिंगर्स तब उतना बड़ा नाम नहीं थे।

पोकेमॉन कार्टून नेटवर्क पर आने वाला "पोकेमॉन" बच्चों का पसंदीदा हुआ करता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड के जाने-माने प्लेबैक सिंगर शान ने गाया था। हां, लेकिन कार्टूनों को पसंद करने वाले हम तब शायद ही शान को जानते थे।