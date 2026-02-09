Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbr chopra Mahabharat shooting secrets blowing arrows astras to krishna Sudarshan chakra
बिना वीएफएक्स शूट हुई थी बीआर चोपड़ा की महाभारत? जानें कैसे हवा में गायब होते थे तीर

बिना वीएफएक्स शूट हुई थी बीआर चोपड़ा की महाभारत? जानें कैसे हवा में गायब होते थे तीर

संक्षेप:

बीआर चोपड़ा की महाभारत उस जमाने में बनी जब लेटेस्ट टेक्नॉलजी और वीएफएक्स नहीं थे। क्या आपने सोचा कि उस जमाने में कैसे उस युद्ध की शूटिंग की गई होगी और कैसे हवा में उड़ते तीर गायब हुए होंगे।

Feb 09, 2026 03:43 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीआर चोपड़ा की महाभारत सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि लोगों के लिए इमोशन है। 1988 में ऑन एयर हुई इस टीवी सीरीज को कल्ट माना जाता है। महाभारत पर कई नए टीवी शोज बने लेकिन बीआर चोपड़ा के सीरियल की बराबरी कोई नहीं कर सका। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि उस जमाने में ना वीएफएक्स था ना एडवांस CGI फिर भी इसके सीन बेहद कन्विंसिंग थे। कभी आपने सोचा कि बिना टेक्नॉलजी के कैसे तीर आसमान में उड़ते थे? कैसे कृष्ण की उंगली पर सुदर्शन चक्र घूमता था? यहां जानें महाभारत की शूटिंग से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बातें, तब और अब में क्या फर्क आया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे हवा में गायब होता था तीर

बचपन में हम सभी ने धनुष-बाण वाला खेल खेला है। उस वक्त आंख बंद करके, मंत्र पढ़कर बाण छोड़ते वक्त ऐसा लगता था कि ये हवा में उड़ेगा, इससे आग निकलेगी और सामने दुश्मन के तीर को धमाके के साथ गायब कर देगा। ये असर था टीवी पर दिखाए गए महाभारत सीरियल का। उस जमाने में टेक्नॉलजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। चलिए जानते हैं ये सीन कैसे शूट होते थे।

तीर के लिए थी ये सीक्रेट टेक्नीक

महाभारत के जमाने में दो तीरों को आपस में टकराने के लिए पूरे युद्ध के मैदान में ना दिखने वाले पतले नायलॉन के तार लगाए गए थे। तीर पर एक गोल लूप होता था। तीन गिनती के साथ क्रू के दो सदस्य अपोजिट सिरों से दो तीरों को इनमें फंसाकर धक्का देते थे। ये फिसलते हुए आगे बढ़ते थे। तीर की नोक पर छोटा सा पटाखा लगा होता था जो बैटरी से चलता था। तीर जैसे ही सामने वाले तीर से टकराता तो धमाका हो जाता था। इसके बाद प्रोडक्शन के समय इसमें एक टेक्नीक यूज होती थी जिसे ऑप्टिकल मास्किंग कहते हैं। इससे आग जैसी चमक दिखती थी।

ये भी पढ़ें:महाभारत के इस एक्टर ने प्रोड्यूस की थी अक्षय की फिल्म, दिए थे 1.25 लाख रुपये

श्रीकृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र

महाभारत में नितीश भारद्वाज ने श्रीकृष्ण का रोल प्ले किया है। उनके हाथ में मेटल का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखता था। इसे ब्लू स्क्रीन पर तेज स्पीड में घुमाया जाता था। इसके बाद जहां कृष्ण खड़े होते थे, वहां हाथ के पास लेयर कर दिया जाता था।

ये भी पढ़ें:हादसे ने बर्बाद कर दिया था इस एक्टर का करियर, छिनी 10 फिल्में,6 साल रहा बेरोजगार
बीआर चोपड़ा महाभारत

कैसे बना था युद्ध का मैदान

महाभारत के युद्ध के सीन शूट करने के लिए बीआर चोपड़ा को लोकेशन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वह मुंबई के फिल्म सिटी में शूट करना चाहते थे। हालांकि ऐसी जगह मिलनी मुश्किल थी, जहां पर बिजली के खंबे और तार ना हों। इसके लिए उन्हें जयपुर से 40 किमी दूर एक रेगिस्तान टाइप की जगह मिल गई थी। जून की गरमी में वहां महाभारत का शूट हुआ था।

ये भी पढ़ें:महाभारत में मुस्लिम स्टार ने किया था काम, रख लिया अर्जुन नाम
महाभारत सीन

कैसे जुटी थी इतनी भीड़

युद्ध के सीन के लिए हजारों लोगों की जरूरत थी। उस वक्त आज की तरह डिजिटल क्लोनिंग नहीं हो पाती थी। महाभारत शो काफी पॉप्युलर था। जयपुर में जहां शूट हो रहा था, वहां आसपास के गांवों के लोग शूटिंग देखने जुटते थे। युद्ध के सीन के लिए यही गांववाले फ्री में भीड़ बनने के लिए तैयार हो गए थे।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव

काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स


और पढ़ें
Mahabharat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।