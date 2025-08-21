कपिल शर्मा पर फूटा बॉबी डार्लिंग का गुस्सा, कहा- तुमने मुझे दुत्कार तुम्हारे साथ गलत होगा...

बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अब उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इंटरव्यू में बॉबी ने कपिल शर्मा पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनके रेस्टोरेंट पर हुए हमले पर तंज कसा है।

क्या कूल हैं हम, ताल, पेज 3, स्टाइल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। बॉलीवुड कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अब उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इंटरव्यू में बॉबी ने कपिल शर्मा पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनके रेस्टोरेंट पर हुए हमले पर तंज कसा है।

मेरे ऊपर गंदे जोक्स बनाकर पैसे कमाए बॉबी डॉर्लिंग ने हाल ही में टेली मसाला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बॉबी ने काम न मिलने के दर्द को बयां किया। साथ ही कॉमेडियन कपिल शर्मा पर अपनी भड़ास निकाली। इंटरव्यू में पहले तो बॉबी ने कहा कि कपिल ने उनकी नकल करके, उन पर गंदे-गंदे जोक्स मार-मारकर खूब पैसे और नाम कमाए। लेकिन जब उन्होंने कपिल से काम मांगा तो उन्होंने काम नहीं दिया। इस बात से बॉबी काफी नाराज हैं।