कपिल शर्मा पर फूटा बॉबी डार्लिंग का गुस्सा, कहा- तुमने मुझे दुत्कार तुम्हारे साथ गलत होगा...
बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अब उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इंटरव्यू में बॉबी ने कपिल शर्मा पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनके रेस्टोरेंट पर हुए हमले पर तंज कसा है।
बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अब उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इंटरव्यू में बॉबी ने कपिल शर्मा पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनके रेस्टोरेंट पर हुए हमले पर तंज कसा है।
मेरे ऊपर गंदे जोक्स बनाकर पैसे कमाए
बॉबी डॉर्लिंग ने हाल ही में टेली मसाला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बॉबी ने काम न मिलने के दर्द को बयां किया। साथ ही कॉमेडियन कपिल शर्मा पर अपनी भड़ास निकाली। इंटरव्यू में पहले तो बॉबी ने कहा कि कपिल ने उनकी नकल करके, उन पर गंदे-गंदे जोक्स मार-मारकर खूब पैसे और नाम कमाए। लेकिन जब उन्होंने कपिल से काम मांगा तो उन्होंने काम नहीं दिया। इस बात से बॉबी काफी नाराज हैं।
देख लो तुम्हारे साथ गलत होगा
बॉबी से जब सवाल किया गया कि आपने कपिल शर्मा को काम के लिए मैसेज किया था, तो क्या उन्होंने रिप्लाई आया। इस पर बॉबी ने कहा, 'अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन रिप्लाई भगवान ने दे दिया। उसके कैफे पर अटैक हो रहा है न। भगवान तो देख रहा है न, मैंने काम मांगा था उसने तो मुझे दुत्कार दिया। देख लो तुम्हारे साथ गलत होगा। जो इंसान किसी का अच्छा नहीं कर सकता है, जो काम के लिए तड़प रहा है कम से कम उसे एक प्यार से मैसेज भेज सकते थे कि जब काम होगा मैं आपको कॉल करूंगा। इससे मेरी हिम्मत ही बढ़ती। तुम तो मुझे देखकर ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे मैं कोई जीवित चीज हूं ही नहीं।' बता दें कि कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे Kap's Cafe में एक नहीं, बल्कि दो बार फायरिंग हुई है।
