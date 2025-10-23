Hindustan Hindi News
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में दिखे बिल गेट्स, तुलसी से बोले- जय श्री कृष्णा

संक्षेप: जिस पल का सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का प्रोमो रिलीज हो गया है जिसमें बिल गेट्स, तुलसी से बात करते दिखे हैं और दर्शकों इसे देखकर काफी खुश हैं।

Thu, 23 Oct 2025 07:19 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जबसे बिल गेट्स के आने की खबर आई है तबसे फैंस इस शो को लेकर एक्साइटेड हैं। अब इस शो का प्रोमो आउट हो गया है और रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर छा गया है। बिल गेट्स तुलसी से बात करते हैं और जय कृष्णा बोलते हैं। उनके इसी सेन्टेंस ने फैंस का दिल जीत लिया है।

प्रोमो में बिल गेट्स बोलते हैं नमस्ते तुलसी जी, जय श्री कृष्णा। तुलसी इस पर उन्हें जय कृष्णा बोलती हैं। इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि कहानी के बीच, एक नया रिश्ता जुड़ रहा है-सेहत का, सम्वेदना का और बदलाव का और इस कहानी में जुड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े चेंजमेकर बिल गेट्स। एक सोच के साथ, हर मां और हर बच्चा रहे सुरक्षित और स्वस्थ। दो अलग दुनियां एक ही मकसद के साथ- मां और बच्चे की सेहत, हर घर तक पहुंचानी है। बिल गेट्स और हमारी तुलसी के इस विष्य पर विचार जानने के लिए देखिए।

बता दें कि स्मृति ने इससे पहले बिल के शो में शामिल होने को लेकर इतिहास मोमेंट बताया।

बिल का कैमियो शो में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है। इस शो के जरिए वह पहली बार भारत के टीवी शो में नजर आए हैं और दूसरी बार वर्ल्ड में। इससे पहले वह एक अमेरिकन सीरीज द बिग बैंग थियोरी में नजर आए थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
