क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में दिखे बिल गेट्स, तुलसी से बोले- जय श्री कृष्णा

संक्षेप: जिस पल का सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का प्रोमो रिलीज हो गया है जिसमें बिल गेट्स, तुलसी से बात करते दिखे हैं और दर्शकों इसे देखकर काफी खुश हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जबसे बिल गेट्स के आने की खबर आई है तबसे फैंस इस शो को लेकर एक्साइटेड हैं। अब इस शो का प्रोमो आउट हो गया है और रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर छा गया है। बिल गेट्स तुलसी से बात करते हैं और जय कृष्णा बोलते हैं। उनके इसी सेन्टेंस ने फैंस का दिल जीत लिया है।

प्रोमो में बिल गेट्स बोलते हैं नमस्ते तुलसी जी, जय श्री कृष्णा। तुलसी इस पर उन्हें जय कृष्णा बोलती हैं। इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि कहानी के बीच, एक नया रिश्ता जुड़ रहा है-सेहत का, सम्वेदना का और बदलाव का और इस कहानी में जुड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े चेंजमेकर बिल गेट्स। एक सोच के साथ, हर मां और हर बच्चा रहे सुरक्षित और स्वस्थ। दो अलग दुनियां एक ही मकसद के साथ- मां और बच्चे की सेहत, हर घर तक पहुंचानी है। बिल गेट्स और हमारी तुलसी के इस विष्य पर विचार जानने के लिए देखिए।

बता दें कि स्मृति ने इससे पहले बिल के शो में शामिल होने को लेकर इतिहास मोमेंट बताया।