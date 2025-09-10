Bigg Bosss 19 Kunickaa Sadanand Asked Zeeshan Qadri To Marry Her Says Mujhse Shaadi Kar Lo Bigg Boss 19 : कुनिका सदानंद ने इस कंटेस्टेंट को सबके सामने किया प्रपोज, कहा- प्लीज शादी कर लो, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 : कुनिका सदानंद ने इस कंटेस्टेंट को सबके सामने किया प्रपोज, कहा- प्लीज शादी कर लो

कुनिका सदानंद बिग बॉस शो में काफी मस्ती करती रहती हैं। अब कुनिका ने सबके सामने एक कंटेस्टेंट को शादी का प्रपोज किया है। उनके इस प्रपोजल को सुनकर सभी कंटेस्टेंट हैरान हो गए।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 11:46 AM
बिग बॉस 19 के शो में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट्स में से एक हैं कुनिका सदानंद। कुनिका कभी अपने गेम से सबको हैरान कर रही हैं तो कभी उनकी लड़ाई चर्चा में है। लेकिन अब शो में कुनिका को आप कुछ ऐसा करते हुए देखेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना ही नहीं कुनिका ने जीशान कादरी से यह तक कह दिया कि उनसे शादी कर लें।

क्या किया कुनिका ने

दरअसल, शो का नया प्रोमो आया है जिसमें दिखाया गया है कि अपकमिंग एपिसोड में घर पर एक कोचिंग सेंटर खोला जाएगा और जीशान कादरी कोचिंग सेंटर के हेडमास्टर होंगे। तो आपके चक्कर में कभी बशीर, अमाल, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई कुछ। तभी कुनिका अपनी सीट से उठकर तुरंत बोलती हैं कि सर हम आपको बहुत पसंद हैं, आप प्लीज शादी कर लेना। जीशान शर्माने लग जाते हैं और बाकी सब दोनों के लिए हूटिंग करने लगते हैं। सभी अपनी सीट से उठकर नाचने लग जाते हैं।

बशीर ने किया फरहाना संग फ्लर्ट

प्रोमो में आगे जब फरहाना टीचर बनती हैं तो बशीर उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। फरहाना जब पढ़ाती हैं तो बशीर बोलते हैं कि मैडम फरहाना जरा पास तो आना तभी फरहाना बोलती हैं कि नीचे बैठ जाओ वरना मारूंगी ताना।

इसके बाद दिखाया गया है कि टास्क के बाद मृदुल और शहबाज के बीच लड़ाई होती है और मृदुल कहते हैं कि तेरी औकात तो मैं पहले ही दिखाकर आया हूं। हालांकि यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर लड़ाई किस वजह से हुई है।

वैसे बिग बॉस तक की रिपोर्ट के मुताबिक अमाल मलिक और अभिषेक बजाज कैप्टेंसी के लिए लड़ने वाले हैं। दोनों में से एक अब इस हफ्ते का नया कैप्टन बनने वाला है तो देखते हैं ये बाजी कौन मारेगा।

