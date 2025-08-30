Bigg Boss Winner Munwar Faruqui Talks about Ex Girlfriend Breakup and Marriage with Mehzabeen call Namaz his therapy 'मैं विलेन जैसा हो गया था', मुनव्वर फारूकी ने बताया पत्नी महजबीन से कब हुआ प्यार, Tv Hindi News - Hindustan
'मैं विलेन जैसा हो गया था', मुनव्वर फारूकी ने बताया पत्नी महजबीन से कब हुआ प्यार

बिग बॉस के विनर रह चुके मुनव्वर फारूकी ने बताया कि जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आए थे तो उन्होंने सोचा वो क्या कर रहे हैं। उन्हें एक परिवार चाहिए था। उन्हें लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:57 PM
बिग बॉस के विनर रहे मुनव्वर फारूकी जब घर के अंदर थे तो उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा का विषय बन गई थी। एक्ट्रेस आयशा खान वाइल्ड कार्ड बनकर घर के अंदर आई थीं और उन्होंने मुनव्वर पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुनव्वर उस दौरान बहुत परेशान हो गए थे। घर से बाहर आने के कुछ महीनों बाद मुनव्वर फारूकी की शादी की तस्वीरें सामने आई जिससे हर कोई हैरान रह गया। मुनव्वर ने महजबीन से शादी की थी। अब मुनव्वर ने महजबीन संग अपने रिश्ते पर बात की है।

मुनव्वर को कब लगा शादी करनी चाहिए

प्रखर गुप्ता के साथ खास बातचीत में मुनव्वर फारूकी ने बताया कि उन्हें कब लगा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुनव्वर ने कहा, "बिग बॉस के बाद मुझे बेहिसाब अटेंशन मिल रही थी, और उस पल में मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं केवल एक इंसान से प्यार पाना चाहता था और मुझे एक परिवार चाहिए। ये सही समय है शादी कर लेनी चाहिए।"

महजबीन के बारे में क्या बोले मुनव्वर फारूकी

महजबीन के बारे में बात करते हुए मुनव्वर ने कहा, “वो मेरी लाइफ में आईं और हमने शादी करने का तय किया और उसके बाद, हमें प्यार हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं और मुझे खुशी है कि मैंने यह फैसला लिया।"

नमाज को बताया थेरिपी

वहीं, अपने पहले के हार्टब्रेक के बारे में बात करते हुए मुनव्वर ने कहा, “मेरे जीवन में उस अनुभव के बाद, मैं एक विलेन के जैसा हो गया था। मैं दुनिया से नफरत करने लगा था। मैं सोचने लगा था सब मतलबी हैं और सब कुछ अस्थायी है। मानसिक तौर पर मैं उस जगह पर हूं।” उन्होंने कहा कि अगर वो थेरेपी की बात करें तो उनके लिए नमाज ही थेरिपी है।

