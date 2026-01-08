Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss Winner Gaurav Khanna Mimics Tanya Mittal At Bigg Boss 19 Success Party in Dubai Fans Troll Him
'बिग बॉस 19' रीयूनियन पार्टी में गौरव खन्ना की हरकत देख भड़के, किया ट्रोल, सुनाई खरी खोटी

'बिग बॉस 19' रीयूनियन पार्टी में गौरव खन्ना की हरकत देख भड़के, किया ट्रोल, सुनाई खरी खोटी

संक्षेप:

बीते दिनों दुबई में 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स का रीयूनियन हुआ है। इस पार्टी में गौरव खन्ना से लेकर तान्या मित्तल तक सभी कंटेस्टेंट पहुंचे। सभी ने सारी पुरानी बातों को भुलाकर एक-दूसरे के साथ जमकर मस्ती की।

Jan 08, 2026 09:34 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'बिग बॉस 19' काफी सुर्खियों में रहा था। इस शो के विनर गौरव खन्ना बने लेकिन सही मायने में पॉपुलैरिटी अगर किसी ने बटोरी हैं तो वो है तान्या मित्तल। पूरे सीजन तान्या खूल लाइम लाइट में रही हैं। सलमान खान ने भी ये बात कही कि शो की टीआरपी तान्या की वजह से आई है। ऐसे में बीते दिनों दुबई में 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स का रीयूनियन हुआ है। इस पार्टी में गौरव खन्ना से लेकर तान्या मित्तल तक सभी कंटेस्टेंट पहुंचे। सभी ने सारी पुरानी बातों को भुलाकर एक-दूसरे के साथ जमकर मस्ती की। लेकिन इसी दौरान गौरव ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर फैंस थोड़े निराश हुए। सोशल मीडिया पर यूजर्स अब गौरव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल हुआ गौरव का वीडियो

'बिग बॉस 19' रीयूनियन पार्टी के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गौरव खन्ना फुल मस्ती करते नजर आ रहे हैं। गौरव वीडियो में बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट की मिमिक्री करते दिखे और सभी से गेस करने के लिए कहा कि वो कौन है? हालांकि, सभी ने एक मिनट में पहचान लिया कि वो कौन हैं।

गौरव ने उतारी तान्या की नकल

वीडियो में आप देख सकते हैं गौरव, तान्या का नाम लिया बिना ही उनकी नकल उतारते हुए कहते हैं, 'आपको पता है, मेरे घर में स्टूल बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन ये जो कुनिका जी है न इनको कुछ समझ ही नहीं आता। इनको लगता है कि संस्कार नहीं है। जब स्टूल में डल्लफ ही नहीं तो मुझमे संस्कार कहां से हो।' इसके बाद गौरव पूछते हैं कि आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद भी गौरव ने तान्या के रोने की और 'कल्पु काका' का नाम लेते हुए नकल उतारी ताकि सभी को क्लियर हो जाए कि वो किसकी बात कर रहे हैं।

लोगों ने लिया आड़े हाथों

गौरव खन्ना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। ये वीडियो देखकर जहां कई यूजर्स को हंसी आ रही है तो कई गौरव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'ये तो इंटरव्यू में बोल रहा था कि इसने तान्या को कभी नोटिस ही नहीं किया।' वहीं, एक दूसरा लिखता है, 'और कुछ आता है क्या जीके को? शो में भी उन्होंने सिर्फ तान्या का थीसिस ही किया।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 gaurav khanna tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।