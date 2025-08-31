Bigg Boss Winner Elvish Yadav Dating Mahira Sharma After Romantic Video Goes Viral Youtuber Clarifies माहिरा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? बिग बॉस OTT विनर ने बताया वायरल वीडियो का सच, Tv Hindi News - Hindustan
माहिरा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? बिग बॉस OTT विनर ने बताया वायरल वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर एल्विश यादव और माहिरा शर्मा की एक रोमांटिक वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद लोग कयास लगा रहे थे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच एल्विश यादव ने उस वीडियो का सच बताया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 05:07 PM
बिग बॉस ओटीटी के विनर रह चुके एल्विश यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब एल्विश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एल्विश यादव बिग बॉस 13 में नजर आईं माहिरा शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। एल्विश और माहिरा का ये एक रोमांटिक वीडियो है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि एल्विश यादव माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं। अब खुद एल्विश यादव ने इस वायरल वीडियो का सच बताया है।

वायरल हुआ था माहिरा और एल्विश का वीडियो

एल्विश और माहिरा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एल्विश कुर्ता-पयजामा पहने नजर आ रहे हैं और माहिरा शर्मा लाल रंग का शूट पहने हुए हैं। दोनों के बीच एक केमिस्ट्री नजर आ रही है। दोनों रोमांटिक गाने पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो पर लोगों का कहना है कि एल्विश यादव माहिरा को डेट कर रहे हैं।

एल्विश यादव ने वायरल वीडियो पर दी सफाई

इस वीडियो पर सफाई देते हुए एल्विश यादव ने कहा, "प्रमोशनल रील है गाइज, इतना सीरियस मत हुआ करो।" एल्विश यादव के ट्वीट से लग रहा है कि माहिरा शर्मा और वो एक म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आनेवाले हैं।

एल्विश यादव के इस ट्वीट पर भी लोगों का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- बिग बॉस में आकर माहिरा ने आपकी तारीफ की थी, इसलिए माहिरा की तारीफ रील बनाकर कर दी आपने…लेकिन कहीं ये इश्क और मोहब्बत तो नहीं है ना? एक दूसरे यूजर ने लिखा- भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है, ज्यादा किरदार में घुस गए तो भाभी जी गुस्सा हैं।

