बिग बॉस तेलुगू 9 के फिनाले से पहले सेट पर हुआ बड़ा हादसा, बुरी तरह घायल हुआ कंटेस्टेंट

Bigg Boss Telugu 9: ‘बिग बॉस तेलुगू’ के सेट पर बड़ा हादसा हुआ है। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं साझा की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेस्टेंट के सिर पर गहरी चोट लगी है।

Dec 19, 2025 10:07 pm IST
‘बिग बॉस तेलुगू 9’ का फिनाले 21 दिसंबर के दिन है। फिनाले से पहले सेट पर बड़ा हादसा हुआ और एक कंटेस्टेंट बुरी तरह घायल हो गया। इस कंटेस्टेंट का नाम पवन कल्याण पडला है। पवन सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं और लोग उन्हें शो के विनर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में फिनाले से पहले इस तरह का हादसा होना बड़ी बात है। आइए आपको बताते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ।

सिर पर लगी है चोट

कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शो में फाइनलिस्ट को एक टास्क दिया गया था और टास्क के दौरान ही पवन कल्याण के सिर में चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिकल रूम ले जाया गया। हालांकि, अभी तक शो के मेकर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पवन कल्याण

वोटिंग ट्रेंड में कौन चल रहा है आगे?

संजना गलरानी, ​​डेमन पवना, तनुजा पुट्टास्वामी, पवन कल्याण और इमैनुएल फाइनलिस्ट हैं। ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड्स में पवन कल्याण को विनर बताया जा रहा है। वहीं तनुजा पुट्टास्वामी को रनरअप।

बिग बॉस तेलुगु 9 फिनाले कब और कहां देखें?

ग्रैंड फिनाले स्टार मां पर टेलीकास्ट होगा और JioHotstar पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध होगा। फिनाले एपिसोड शाम 7 बजे शुरू होने वाला है। यह अपडेट शेयर करते हुए स्टार मां ने लिखा, “बिग बॉस तेलुगू 9 ग्रैंड फिनाले, 21 दिसंबर को शाम 7 बजे स्टार मां पर देखें और JioHotstar पर 24/7 स्ट्रीम करें।

नागार्जुन और चिरंजीवी आएंगे साथ

नागार्जुन इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वहीं ‘बिग बॉस तेलुगू 9’ के ग्रैंड फिनाले में मेगास्टार चिरंजीवी के भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होने की उम्मीद है।

