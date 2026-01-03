Bigg Boss Tamil: टास्क के दौरान बिगड़ी लड़की की तबीयत, मेकर्स हुए सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल

संक्षेप: Bigg Boss Tamil 9: बिग बॉस तमिल सीजन 9 के एक टास्क के दौरान कंटेस्टेंट एंड्री को पैनिक अटैक पड़ गया और उनकी तबीयत बिगड़ती देख उनके को-कंटेस्टेंट के साथ-साथ दर्शक भी काफी घबरा गए।

बिग बॉस तमिल में उस वक्त एक टास्क के दौरान हालात बहुत खराब हो गए जब एक कंटेस्टेंट को पैनिक अटैक पड़ गया। मेकर्स सब कुछ होता देखते रहे, लेकिन गेम के फॉरमैट को ध्यान में रखत हुए कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अब सोशल मीडिया पर शो के मेकर्स को जमकर लताड़ा जा रहा है। कंटेस्टेंट सैंड्रा एमी प्राजिन ने जब थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उन्होंने मेकर्स से विनती की, कि उन्हें वापस घर जाने दिया जाए, जिसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया और अब उनकी सेहत काफी बेहतर है।

धक्कामुक्की में पड़ा पैनिक अटैक हुआ यूं कि बिग बॉस तमिल सीजन 9 में घरवालों को एक टास्क किया गया। इस टास्क में घरवालों को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक एक छोटे साइज की कार के भीतर रुकना था। टास्क के दौरान जब कंटेस्टेंट पार्वती (वीजे पारू) और कमरुद्दीन के ने सैंड्रा एमी प्राजिन को जबरदस्ती धक्का दे दिया। इसके बाद सैंड्रा को पैनिक अटैक आ गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शो के मेकर्स, टीवी चैनल स्टार विजय चैनल और होस्ट विजय सेतुपति को ट्रोल करना शुरू कर दिया।