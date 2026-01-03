Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss Tamil 9 Contestant Sandra Suffers Panic Attack During Car Task
Bigg Boss Tamil: टास्क के दौरान बिगड़ी लड़की की तबीयत, मेकर्स हुए सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल

संक्षेप:

Bigg Boss Tamil 9: बिग बॉस तमिल सीजन 9 के एक टास्क के दौरान कंटेस्टेंट एंड्री को पैनिक अटैक पड़ गया और उनकी तबीयत बिगड़ती देख उनके को-कंटेस्टेंट के साथ-साथ दर्शक भी काफी घबरा गए।

Jan 03, 2026 05:34 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस तमिल में उस वक्त एक टास्क के दौरान हालात बहुत खराब हो गए जब एक कंटेस्टेंट को पैनिक अटैक पड़ गया। मेकर्स सब कुछ होता देखते रहे, लेकिन गेम के फॉरमैट को ध्यान में रखत हुए कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अब सोशल मीडिया पर शो के मेकर्स को जमकर लताड़ा जा रहा है। कंटेस्टेंट सैंड्रा एमी प्राजिन ने जब थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उन्होंने मेकर्स से विनती की, कि उन्हें वापस घर जाने दिया जाए, जिसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया और अब उनकी सेहत काफी बेहतर है।

धक्कामुक्की में पड़ा पैनिक अटैक

हुआ यूं कि बिग बॉस तमिल सीजन 9 में घरवालों को एक टास्क किया गया। इस टास्क में घरवालों को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक एक छोटे साइज की कार के भीतर रुकना था। टास्क के दौरान जब कंटेस्टेंट पार्वती (वीजे पारू) और कमरुद्दीन के ने सैंड्रा एमी प्राजिन को जबरदस्ती धक्का दे दिया। इसके बाद सैंड्रा को पैनिक अटैक आ गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शो के मेकर्स, टीवी चैनल स्टार विजय चैनल और होस्ट विजय सेतुपति को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

लोगों ने किया मेकर्स को खूब ट्रोल

पारू और कमरुद्दीन के सैंड्रा के मना करने के बावजूद उन्हें गाड़ी से बाहर धकेलने पर बाकी घरवाले विरोध करते दिखे। नतीजा यह हुआ कि सैंड्रा की तबीयत बिगड़ने लगी और वह कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर जा गिरीं। सबरी नाथन और विनोद कुमार मदद के लिए सैंड्रा की तरफ दौड़े। क्योंकि साफ देखा जा सकता था कि सैंड्रा की तबीयत बिगड़ रही थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जहां खुद सैंड्रा ने उन्हें घर भेजने की बात कही वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने डिमांड की, कि उन्हें वापस भेज दिया जाए।

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
