तो इसलिए बंद किया जा रहा है बिग बॉस ओटीटी? मेकर्स ने पकड़ ली दर्शकों की यह नब्ज

संक्षेप: Bigg Boss OTT: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी इतनी तगड़ी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी बंद किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? क्यों मेकर्स सिर्फ एक ही शो चलाने पर तुले हुए हैं।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस ओटीटी' को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसका आखिरी सीजन साल 2024 में आया था जिसकी विजेता सना मकबूल रही थीं, लेकिन इसके बाद बिग बॉस ओटीटी का कोई सीजन नहीं आया है और अब जब 'द 50' को लेकर चर्चा गर्म है, तो ऐसे में संभावना कम है कि इस साल भी मेकर्स 'बिग बॉस ओटीटी' लेकर आएंगे। लेकिन आखिर मेकर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक रिपोर्ट की मानें तो इसके पीछे काफी तगड़ी प्लानिंग और रणनीति है। तो चलिए समझते हैं।

क्या बंद हो जाएगा बिग बॉस ओटीटी? दरअसल 'बिग बॉस ओटीटी' मेकर्स ने यह सोचकर शुरू किया था कि ओटीटी की ऑडियंस को भी इस शो के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन अब 'बिग बॉस' खुद ही टीवी के साथ-साथ ओटीटी पर इतना बड़ा हिट हो चुका है कि कलर्स टीवी के साथ-साथ जियो हॉटस्टार पर भी इसकी व्यूअरशिप करोड़ों में है। ऐसे में मेकर्स का मानना है कि उन्हें एक अलग से ऐसा शो चलाने की जरूरत नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट और बाकी सारी चीजें तो एक ही हों, लेकिन वो सिर्फ ओटीटी पर ही प्रसारित हो और टीवी पर नहीं।

अभी आधिकारिक पुष्टि का है इंतजार जहां तक बिग बॉस ओटीटी को बंद किए जाने की बात है तो अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक और बिग बॉस खबरी जैसे प्लेटफॉर्म अपनी पोस्ट में यह दावा जरूर कर रहे हैं। बात करें शो के अभी तक आए सीजन्स की तो 'बिग बॉस ओटीटी' के अभी तक कुल 3 सीजन आ चुके हैं। पहले सीजन में दिव्या अग्रवाल विनर रही थीं, वहीं दूसरे सीजन में एल्विश यादव ने बाजी मारी थी। तीसरा सीजन सलमान खान ने होस्ट नहीं किया था और इसमें सना मकबूल विनर रहीं।