Bigg Boss: कृतिका नहीं पायल मलिक बनने वाली हैं मां, अरमान मलिक की पत्नी ने खोला भेद

अरमान मलिक फिर एक बार अपनी दोनों पत्नियों की वजह से चर्चा में है। तीनों रियलिटी टीवी शो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा रह चुके हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:48 PM
रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस ओटीटी' का हिस्सा रह चुके यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दो शादियों और कॉन्टेंट की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उनके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आईं कि वह दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। दावे किए गए कि अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक पेट से हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं, लेकिन अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक कृतिका नहीं बल्कि असल में पायल मलिक मां बनने वाली हैं।

कृतिका नहीं पायल बनने वाली हैं मां

कृतिका मलिक ने एक रील पोस्ट की थी जिसमें प्रेग्नेंसी किट के ऊपर 2 लाइन्स नजर आ रही थीं और इस तरह उन्होंने लोगों को गुड न्यूज दी थी, लेकिन अब कृतिका ने खुद यह साफ किया है कि वह नहीं बल्कि असल में पायल मलिक मां बनने वाली हैं। बता दें कि कृतिका और पायल मलिक पक्की दोस्त हैं। अरमान की पहली शादी पायल से हुई थी और दूसरी शादी उन्होंने पायल की दोस्त कृतिका से की थी। यह लव मैरिज सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही।

अरमान और पायल की पहली मुलाकात

कृतिका जहां दो बच्चों की मां हैं, वहीं पायल मलिक तीन बच्चों की मां हैं। पायल मलिक और अरमान मलिक की पहली मुलाकात बैंक में हुई थी, बिग बॉस हाउस में जब तीनों एक साथ पहुंचे तो काफी चर्चा हुई। बिग बॉस हाउस में अरमान मलिक का विशाल को थप्पड़ मारना भी सुर्खियों में रहा था। बता दें कि पायल काफी वक्त से मां बनना चाह रही थीं और अपने IVF ट्रीटमेंट की बात एक व्लॉग में बता चुकी थीं।

