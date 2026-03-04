वड़ा पाव गर्ल के पति युगम का कबूलनामा, कहा- मैं ही गलत था जो भटक गया था

वड़ा पाव गर्ल के पति युगम का कबूलनामा, कहा- मैं ही गलत था जो भटक गया था
वड़ा पाव गर्ल से फेमस चंद्रिका दीक्षित के पति युगम गेरा ने पॉडकास्ट में आकर ये बात मानी कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। उन्होंने चंद्रिका से माफी भी मांगी।
‘बिग बॉस OTT 3’ फेम चंद्रिका दीक्षित के पति युगम गेरा का कबूलनामा, ‘मैं भटक गया था।’ दरअसल, कुछ दिन पहले चंद्रिका ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने पति पर धोखा देने का इल्जाम लगाया था। इसके बाद, दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। इसी बीच, चंद्रिका ने एक मिस्ट्री मैन के साथ वीडियो शेयर करना शुरू किया और विवाद बड़ गया। वहीं अब युगम गेरा ने अपनी गलतियां मान ली हैं।
युगम गेरा ने क्या कहा?
युगम गेरा ने द मानस शो में कहा, ‘रिश्ते में छोटी-मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। चंद्रिका मेरे लिए माता-पिता जैसी है। चंद्रिका मेरे लिए मेरा सबकुछ है। चंद्रिका मेरी पूरी दुनिया है। अगर कोई ऐसा कहे और फिर उसे धोखा दे तो सोचा सामने वाले को कैसा लगेगा? यही बात मुझे अब चुभ रही है। वह मेरे लिए सब कुछ करती है और मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं ही गलत था जो भटक गया था।'
युगम ने मांगी माफी
युगम गेरा ने आगे कहा, ‘मैं ही हूं जिसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसके लिए मैं बस माफी मांग सकता हूं।’
चंद्रिका ने फेम मिलने के बाद पति को छोड़ा?
जब युगम को बताया गया कि लोग चंद्रिका पर इल्जाम लगा रहे हैं कि फेमस होने के बाद उन्होंने युगम को छोड़ दिया तो युगम ने कहा, ‘ऐसा ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आया है और कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा ख्याल आया होता तो वह बिग बॉस के बाद ही मुझे छोड़ देती।'
ये सब क्यों हो रहा है?
युगम ने कहा, ‘जो कुछ भी अब हो रहा है वह सच में इसलिए है क्योंकि मैंने जो कुछ कहा उससे उसे दुख पहुंचा होगा। मैंने आपको बताया, उसने बिग बॉस के अंदर कहा था कि मैं उसके लिए सब कुछ हूं। एक लड़की का ऐसा कहना मतलब है कि वह मेरी बहुत इज्जत करती है। और अगर उसे मुझसे धोखा मिलता है, तो इससे उसके दिल को बहुत दुख होगा।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।