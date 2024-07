Bigg Boss OTT 3: देवर-भाभी का नया वीडियो वायरल, कृतिका की बात पर शरमाते दिखे विशाल पांडे

जियो सिनेमा पर पोस्ट किए गए एक नए प्रोमो वीडियो में कृतिका मलिक बता रही हैं कि कैसे उनके साथ स्काई डायविंग के दौरान अजीब घटना हो गई थी। कृतिका बता रही हैं कि वो जब स्काई डायविंग करने गई थीं तो उनके पायलट ने उन्हें सिखाया था कि जब वो ऊपर जाकर उनसे पूछेंगे कि क्या आप तैयार हैं? ऊपर समझ नहीं आएगा इसलिए आपको Thumbs Up दिखाकर बोलना है Go. कृतिका ने बताया कि जब वो ऊपर पहुंचीं तो उतनी हाइट से नीचे देखकर घबरा गईं और पायलट ने जब पूछा कि क्या आप रेडी हैं? तो उन्होंने Thumbs Up दिखाकर कहा No.