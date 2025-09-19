Bigg Boss OTT 3 Fame Vishal Pandey accident While Shooting After Glass Cuts Through Nerves said Body Couldve Paralysed 'कांच से गलती से नसें काट लीं', बिग बॉस फेम विशाल पांडे का हुआ भयानक एक्सीडेंट, कहा- मेरा आधा शरीर पैरालाइज..., Tv Hindi News - Hindustan
'कांच से गलती से नसें काट लीं', बिग बॉस फेम विशाल पांडे का हुआ भयानक एक्सीडेंट, कहा- मेरा आधा शरीर पैरालाइज...

 बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का हिस्सा रह चुके विशाल पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी दो तस्वीर और एक वीडियो पोस्ट किया है। तस्वीरों में विशाल हॉस्पिटल के बेड पर लेटे नजर रहे हैं। इसके साथ ही विशाल ने लंबा चौड़ा नोट लिखकर बताया कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 05:14 PM
बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाल पांडे के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। विशाल एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। विशाल ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। एक्टर ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर उनके फैंस काफी चिंता में आ गए हैं। तस्वीरों के साथ विशाल ने ये भी बताया कि उनके साथ आखिर ये हादसा हुआ है।

मैंने गलती से कांच से अपनी नसें काट ली

बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का हिस्सा रह चुके विशाल पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी दो तस्वीर और एक वीडियो पोस्ट किया है। तस्वीरों में विशाल हॉस्पिटल के बेड पर लेटे नजर रहे हैं। इसके साथ ही विशाल ने लंबा चौड़ा नोट लिखकर बताया कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ। विशाल ने नोट में लिखा, 'दुर्घटनाएं आपको झकझोर कर रख देती हैं। शूटिंग के दौरान, मैंने गलती से कांच से अपनी नसें काट लीं, ऐसा कुछ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, जबकि मैं वह काम कर रहा था, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं: अभिनय। दो ऑपरेशन के बाद, मैं यहां हूं, रुका हुआ, सब कुछ रोकने के लिए मजबूर। अपने सपनों के शरीर (नजर असली है) और अपने सपनों के करियर का पीछा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, ये सबसे काले दिनों में से एक जैसा लगता है।'

मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो सकता था

विशाल ने आगे लिखा, ' डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मुझे आज भी सिहरन होती है - मेरी धमनी जो सीधे दिल तक जाती है, बस कुछ इंच की दूरी से बच गई। अगर ऐसा नहीं होता, तो मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो सकता था। उन्होंने कहा कि यह किसी वरदान से कम नहीं था, जिसने मुझे बचा लिया। मैं बस उन आशीषों के बारे में सोच सकता हूं, जो मुझे हर दिन अपने परिवार, अपने दोस्तों और निश्चित रूप से आप सभी से मिलती हैं।'

यह छोटा सा झटका मुझे रोक नहीं पाएगा

विशाल ने आगे बताया, 'और फिर भी... आप मुझे इन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इस हालत में भी मैं रुकूंगा नहीं। यह छोटा सा झटका मुझे रोक नहीं पाएगा, बल्कि ये मुझे आगे बढ़ने के लिए और भी ऊर्जा देगा। जैसा कि कहते हैं, सूरज हमेशा फिर से उगता है। और मैं भी।' विशाल की इन तस्वीरों पर कमेंट कर स्टार्स और फैंस उनके जल्दी ठीक होने की बाल लिख रहे हैं।

