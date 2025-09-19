'कांच से गलती से नसें काट लीं', बिग बॉस फेम विशाल पांडे का हुआ भयानक एक्सीडेंट, कहा- मेरा आधा शरीर पैरालाइज...

बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का हिस्सा रह चुके विशाल पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी दो तस्वीर और एक वीडियो पोस्ट किया है। तस्वीरों में विशाल हॉस्पिटल के बेड पर लेटे नजर रहे हैं। इसके साथ ही विशाल ने लंबा चौड़ा नोट लिखकर बताया कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ।

बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाल पांडे के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। विशाल एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। विशाल ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। एक्टर ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर उनके फैंस काफी चिंता में आ गए हैं। तस्वीरों के साथ विशाल ने ये भी बताया कि उनके साथ आखिर ये हादसा हुआ है।

विशाल ने नोट में लिखा, 'दुर्घटनाएं आपको झकझोर कर रख देती हैं। शूटिंग के दौरान, मैंने गलती से कांच से अपनी नसें काट लीं, ऐसा कुछ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, जबकि मैं वह काम कर रहा था, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं: अभिनय। दो ऑपरेशन के बाद, मैं यहां हूं, रुका हुआ, सब कुछ रोकने के लिए मजबूर। अपने सपनों के शरीर (नजर असली है) और अपने सपनों के करियर का पीछा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, ये सबसे काले दिनों में से एक जैसा लगता है।'

मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो सकता था विशाल ने आगे लिखा, ' डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मुझे आज भी सिहरन होती है - मेरी धमनी जो सीधे दिल तक जाती है, बस कुछ इंच की दूरी से बच गई। अगर ऐसा नहीं होता, तो मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो सकता था। उन्होंने कहा कि यह किसी वरदान से कम नहीं था, जिसने मुझे बचा लिया। मैं बस उन आशीषों के बारे में सोच सकता हूं, जो मुझे हर दिन अपने परिवार, अपने दोस्तों और निश्चित रूप से आप सभी से मिलती हैं।'