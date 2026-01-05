बिग बॉस फेम जय दुधाणे पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, अरेस्ट होने के बाद दिया पहला बयान

संक्षेप: Bigg Boss Fame Jay Dudhane: मॉडल, फिटनेस ट्रेनर और एक्टर जय दुधाणे का बयान आया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उन्हें फंसाने वाले सबूत पेश करें।

‘बिग बॉस मराठी 3’ फेम एक्टर जय दुधाणे ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर रिएक्ट किया है। दरअसल, जय पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। कथित तौर पर उन्होंने 5 कमर्शियल दुकानों को, जो पहले से बैंक के पास गिरवी थीं, उनका जाली दस्तावेज दिखाकर एक रिटायर्ड इंजीनियर को बेच दिया है। ऐसे में ठाणे पुलिस ने उन्हें 4 जनवरी 2026 (रविवार) को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वह अपनी पत्नी हर्षला पाटिल के साथ हनीमून पर जा रहे थे। वहीं अब एक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है।

क्या बोले जय दुधाणे? गिरफ्तारी के बाद जय ने टीवी9 से बात करते वक्त सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कि वह डरे नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले को बहुत बेईमानी से तोड़ा-मरोड़ा गया है। जय ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त कई लोगों ने उन्हें अपना चेहरा छिपाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

जय का बयान जय ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो, मैं हैरान था। अगर किसी के पास सबूत है, तो वे उसे पेश करें। एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है और एक ही दुकान को कई लोगों को बेचना असंभव होगा। अगर यह सच है, तो इसे साबित करें।”