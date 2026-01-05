Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss Marathi 3 fame Actor Jay Dudhane was arrested for alleged real estate fraud says he is not afraid
बिग बॉस फेम जय दुधाणे पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, अरेस्ट होने के बाद दिया पहला बयान

बिग बॉस फेम जय दुधाणे पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, अरेस्ट होने के बाद दिया पहला बयान

संक्षेप:

Bigg Boss Fame Jay Dudhane: मॉडल, फिटनेस ट्रेनर और एक्टर जय दुधाणे का बयान आया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उन्हें फंसाने वाले सबूत पेश करें।

Jan 05, 2026 12:53 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस मराठी 3’ फेम एक्टर जय दुधाणे ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर रिएक्ट किया है। दरअसल, जय पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। कथित तौर पर उन्होंने 5 कमर्शियल दुकानों को, जो पहले से बैंक के पास गिरवी थीं, उनका जाली दस्तावेज दिखाकर एक रिटायर्ड इंजीनियर को बेच दिया है। ऐसे में ठाणे पुलिस ने उन्हें 4 जनवरी 2026 (रविवार) को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वह अपनी पत्नी हर्षला पाटिल के साथ हनीमून पर जा रहे थे। वहीं अब एक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है।

क्या बोले जय दुधाणे?

गिरफ्तारी के बाद जय ने टीवी9 से बात करते वक्त सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कि वह डरे नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले को बहुत बेईमानी से तोड़ा-मरोड़ा गया है। जय ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त कई लोगों ने उन्हें अपना चेहरा छिपाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

जय का बयान

जय ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो, मैं हैरान था। अगर किसी के पास सबूत है, तो वे उसे पेश करें। एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है और एक ही दुकान को कई लोगों को बेचना असंभव होगा। अगर यह सच है, तो इसे साबित करें।”

कौन हैं जय?

जय मॉडल, फिटनेस ट्रेनर और एक्टर हैं। वह साल 2021 में अदिति राजपूत के साथ स्प्लिट्सविला जीतने के बाद फेम में आए थे। उसी साल, उन्होंने ‘बिग बॉस मराठी 3’ में हिस्सा लिया था और फर्स्ट रनर-अप बने थे। इसके बाद उन्होंने कई मराठी टेलीविजन शोज और फिल्में की। अब वह इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम बन गए हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो, एक्टर ने हाल ही में दिसंबर 2025 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हर्षला पाटिल से शादी की है।

