‘बिग बॉस’ में हुई लेस्बियन कपल की एंट्री, पढ़ाई करते-करते हुआ था प्यार

Bigg Boss 7 Malayalam: ‘बिग बॉस 19’ से पहले ‘बिग बॉस मलयालम 7’ सुर्खियों में आ गया है। इसे मोहनलाल होस्ट कर रहे हैं और इसमें लेस्बियन कपल की एंट्री हुई है।

‘बिग बॉस 19’ के शुरू होने से पहले ‘बिग बॉस मलयालम सीजन 7’ शुरू हो गया है। इतना ही नहीं सुर्खियों में भी आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार शाे में लेस्बियन कपल- अदीला नसरीन और फातिमा नूरा को एंट्री दी गई है। इन्होंने केरल हाई कोर्ट में केस लड़कर साथ रहने का हक जीता था और शादी की थी।

कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात? अदीला और फातिमा की मुलाकात सऊदी अरब में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन परिवार और समाज ने इन्हें अलग करने की कोशिश की। मजबूर होकर दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली और जीत हासिल की। इसके बाद दोनों ने एक फोटोशूट करवाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

शो में आया ट्विस्ट अब ये दोनों बिग बॉस के घर में एक साथ कंटेस्टेंट बनकर आई हैं। शो के पहले हफ्ते में ही ओपन नोमिनेशन और स्पॉट एलिमिनेशन जैसे ट्विस्ट आ गए हैं, जिससे सीजन की शुरुआत काफी दिलचस्प हो गई है। अदीला और फातिमा की एंट्री सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज भी देती है कि प्यार किसी भी बंदिश को नहीं मानता।