‘बिग बॉस’ में बेटी की लव स्टोरी से परेशान माता-पिता, शो के बीच में घर ले जाने पहुंचे; फिर क्या हुआ?
Bigg Boss Malayalam 8: बिग बॉस मलयालम सीजन 8 इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल, शो में 21 साल की नेहा और 35 साल के संतोष एक-दूसरे को पसंद करने लगे हैं।
‘बिग बॉस मलयालम 8’ के दो कंटेस्टेंट नेहा फातिमा और संतोष राज इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल, शो के लेटेस्ट एपिसोड में नेहा के माता-पिता पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी से शो को बीच में ही छोड़कर घर लौटने की गुजारिश की। इसकी वजह संतोष राज हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शो में ऐसा क्या हुआ कि नेहा के माता-पिता को यह कदम उठाना पड़ा?
नेहा, क्या तुम्हें हम याद हैं- पिता ने पूछा ये सवाल
वायरल हो रहे एपिसोड में होस्ट मोहनलाल स्टेज पर नेहा के माता-पिता का स्वागत करते हैं। इसके बाद नेहा के पिता अपनी बेटी से पूछते हैं, "नेहा, क्या तुम्हें हम याद हैं? हमें तो लगता ही नहीं कि तुम्हें हमारी याद भी आती होगी।"
लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं- नेहा से बोलीं उनकी मां
इसके बाद नेहा की मां माइक संभालती हैं और रोते हुए मलयालम में अपनी बेटी से कहती हैं, “बाकी सभी लोग यहां खेल खेल रहे हैं, लेकिन तुम अपनी भावनाओं में उलझकर रह गई हो। लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम वही खेल खेल रही हो, जिसके लिए हमने तुम्हें मना किया था। तुम किसी उम्मीद के सहारे बैठी हो, है ना? मुझे तुम्हारे इस दर्द का 100 गुना ज्यादा एहसास हो रहा है।”
मोहनलाल ने रखी अपनी बात
एपिसोड के आखिर में मोहनलाल बताते हैं कि नेहा के माता-पिता सिर्फ उससे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि वह शो छोड़कर उनके साथ घर लौट जाए। इस पर मोहनलाल कहते हैं, “मैं भी एक बेटी का पिता हूं। वे यहां इस जिद के साथ आए हैं कि नेहा को अपने साथ वापस घर ले जाएंगे।” हालांकि, नेहा शो में रहने का फैसला लेती है।
नेहा फातिमा के माता-पिता क्यों हैं अपनी बेटी से नाराज?
21 साल की नेहा फातिमा और 35 साल के संतोष राज एक-दूसरे को पसंद करते हैं। दरअसल, नेहा को उस वक्त काफी बुरा लगा, जब उसे पता चला कि संतोष दूसरी कंटेस्टेंट वेदांगी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेहा ने संतोष के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वह शो खत्म होने के बाद संतोष के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि, नेहा ने यह भी साफ कर दिया कि उनका रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा, जब उसके माता-पिता इसके लिए राजी होंगे। इस पर संतोष ने उसे भरोसा दिलाया कि वेदांगी को लेकर उनके मन में कोई रोमांटिक भावना नहीं है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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