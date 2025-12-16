Hindustan Hindi News
बिग बॉस 19 की कुनिका के घर का किचन और बेडरूम दिखता है ऐसा, साधारण चीज़ों से सजाया आशियाना

बिग बॉस 19 की कुनिका के घर का किचन और बेडरूम दिखता है ऐसा, साधारण चीज़ों से सजाया आशियाना

संक्षेप:

बिग बॉस 19 में नजर आई एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का मुंबई वाला घर शांत और खूबसूरत है। एक्ट्रेस ने अपने इस घर को खुद सजाया है। शो में किचन की सफाई के लिए लड़ने वाली कुनिका ने अपने घर का किचन भी ऐसा रखा हुआ है।

Dec 16, 2025 10:58 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में नजर आई एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का सफर बेशक फिनाले तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया। शो में अक्सर उन्हें कंटेस्टेंट को उनकी किचन ड्यूटी, खाना बनाने और साफ-सफाई के लिए परेशान करते देखा गया। बिग बॉस में किचन पर अपना हक जताने वाली कुनिका असल जिंदगी में भी खाना बनाने और किचन की साफ-सफाई का खास ध्यान रखती हैं। फराह खान ने हाल में अपने नए यूट्यूब व्लॉग में कुनिका सदानंद का आलीशान घर दिखाया।

ये है कुनिका का घर

लिविंग रूम

ये कुनिका के घर का लिविंग रूम है। यहां एक सफेद सोफा, झूमर, और खूब सारी किताबे देखी जा सकती हैं। कुनिका ने एक्टिंग से 12 साल का ब्रेक लेकर लॉ की पढाई की थी। अक्सर अपने इस लिविंग रूम में वो किताबे पढ़कर समय बिताती हैं।

Kunickaa

बालकनी

कुनिका के घर इस हॉल में ही उनका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया है। यहीं उन्होंने ये खूबसूरत कैबिनेट रखी हुई है, इसके साइड में बालकनी का गेट है। कुनिका ने अपने घर को साधारण तारीके से सजाया है।

Kunickaa

डाइनिंग एरिया

कुनिका ने अपने घर में सफेद और न्यूड रंगों का इस्तेमाल किया है। डाइनिंग टेबल भी सफेद है। यहां बालकनी से ठंडी हवा के साथ खाने के टाइम को एन्जॉय किया जाता है।

Kunickaa

बेडरूम

ये कुनिका का बेडरूम है। मिरर के पीछे कपड़ों और ज्वेलरी की कैबिनेट है। इसी रूम में उनके कपड़ों की अलमारी है। कुनिका ने बेहद साधारण तरीके से अपना घर सजाया हुआ है।

Kunickaa

किचन

ये कुनिका के घर का किचन है जिसे देखने के बाद फराह खान भी हैरान थीं। फराह ने कहा कि कुनिका ने बिग बॉस के घर में किचन की सफाई की बात कही थी और वो खुद भी अपने घर के किचन को साफ हौर ओर्गनाइज रखती हैं।

Kunickaa

कुनिका और फराह खान ने इस मुलाकात के दौरान गौरव खन्ना, तान्या मित्तल के बारे में बात की। साथ ही कुनिका के बेटे अयान की शादी के लिए रिश्ते की भी चर्चा हुई। यूट्यूब पर कुनिका और फराह की इस वीडियो को पसंद किया गया है।

