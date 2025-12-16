बिग बॉस 19 की कुनिका के घर का किचन और बेडरूम दिखता है ऐसा, साधारण चीज़ों से सजाया आशियाना

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आई एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का मुंबई वाला घर शांत और खूबसूरत है। एक्ट्रेस ने अपने इस घर को खुद सजाया है। शो में किचन की सफाई के लिए लड़ने वाली कुनिका ने अपने घर का किचन भी ऐसा रखा हुआ है।

बिग बॉस 19 में नजर आई एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का सफर बेशक फिनाले तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया। शो में अक्सर उन्हें कंटेस्टेंट को उनकी किचन ड्यूटी, खाना बनाने और साफ-सफाई के लिए परेशान करते देखा गया। बिग बॉस में किचन पर अपना हक जताने वाली कुनिका असल जिंदगी में भी खाना बनाने और किचन की साफ-सफाई का खास ध्यान रखती हैं। फराह खान ने हाल में अपने नए यूट्यूब व्लॉग में कुनिका सदानंद का आलीशान घर दिखाया।

ये है कुनिका का घर

लिविंग रूम ये कुनिका के घर का लिविंग रूम है। यहां एक सफेद सोफा, झूमर, और खूब सारी किताबे देखी जा सकती हैं। कुनिका ने एक्टिंग से 12 साल का ब्रेक लेकर लॉ की पढाई की थी। अक्सर अपने इस लिविंग रूम में वो किताबे पढ़कर समय बिताती हैं।

बालकनी कुनिका के घर इस हॉल में ही उनका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया है। यहीं उन्होंने ये खूबसूरत कैबिनेट रखी हुई है, इसके साइड में बालकनी का गेट है। कुनिका ने अपने घर को साधारण तारीके से सजाया है।

डाइनिंग एरिया कुनिका ने अपने घर में सफेद और न्यूड रंगों का इस्तेमाल किया है। डाइनिंग टेबल भी सफेद है। यहां बालकनी से ठंडी हवा के साथ खाने के टाइम को एन्जॉय किया जाता है।

बेडरूम ये कुनिका का बेडरूम है। मिरर के पीछे कपड़ों और ज्वेलरी की कैबिनेट है। इसी रूम में उनके कपड़ों की अलमारी है। कुनिका ने बेहद साधारण तरीके से अपना घर सजाया हुआ है।

किचन ये कुनिका के घर का किचन है जिसे देखने के बाद फराह खान भी हैरान थीं। फराह ने कहा कि कुनिका ने बिग बॉस के घर में किचन की सफाई की बात कही थी और वो खुद भी अपने घर के किचन को साफ हौर ओर्गनाइज रखती हैं।