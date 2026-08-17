छात्रों से मिलने रांची पहुंची कुनिका सदानंद, JPSC-JSSC आंदोलन को दिया समर्थन, कहा- 'छात्रों की बात सुने सरकार'
कुनिका ने झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों के सपोर्ट में अब तक कई स्टार्स आ चुके हैं। ऐसे में अब 'बिग बॉस 19' फेम एक्ट्रेस कुनिका सदानंद भी प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचीं। रांची में चल रहे इस प्रदर्शन में रविवार को उनके पहुंचते ही हलचल बढ़ गई। कुनिका ने झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। एक्ट्रेस ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स से मुलाकात की और कई उम्मीदवारों से बात की, जिनमें से एक अभी भी भूख हड़ताल पर है। साथ ही कुनिका ने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की अपील की।
कुनिका ने सरकार से की अपील
ANI से बात करते हुए, कुनिका सदानंद ने झारखंड सरकार से स्टूडेंट्स की चिंताओं को दूर करते हुए ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह रवैया अपनाना चाहिए और प्रदर्शन कर रहे युवाओं की बात सुननी चाहिए। कुनिका ने कहा, 'मेरा संदेश सरकार के लिए है: कृपया ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह बनें और इन बच्चों की बात सुनें। वे एक मौका मांग रहे हैं, जो उनका अधिकार है।' हालांकि, कुनिका ने छात्रों से भी अपील की। उन्होंने कहा, 'मेरा छात्रों के लिए संदेश है कि वे 20 साल से चल रहे मुद्दे को रातों-रात हल नहीं कर सकते। उन्हें सरकार को समय देना चाहिए और उनसे लिखित में एक ठोस वादा लेना चाहिए। तभी यह हल होगा।'
छात्रों ने की जांच की भी मांग
कुनिका सदानंद का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भारी विरोध जारी है। विरोध कर रहे छात्रों ने कथित अनियमितताओं की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच की भी मांग की है।
मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं
बता दें कि हाल ही में कुनिका ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो झारखंड जाने वाली हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की और इस फोटो के ऊपर लिखा था, 'झारखंड के स्टूडेंट्स, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा।' इस तस्वीर के कैप्शन में कुनिका ने लिखा था, 'झारखंड के स्टूडेंट्स सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। दबाया नहीं जाना चाहिए। मैं उनसे मिलने आ रही हूं। उनका दर्द सुनने। उनके साथ खड़े होने। उनकी आवाज को और बुलंद करने। जब युवा बोलते हैं, देश का भविष्य बोलता है।' अपने वादे के अनुसार अब कुनिका झारखंड छात्रों का साथ देने पहुंच चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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