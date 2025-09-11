अर्शी ने बताया बिग बॉस की आफ्टर पार्टी में कैसे होते हैं सलमान खान, बोलीं- उन्हें मतलब नहीं…

बिग बॉस फेम अर्शी खान ने अपने बिग बॉस के दिनों को याद किया। उन्होंने बिग बॉस के नए सीजन्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब सिलेक्शन कॉन्टेक्ट्स के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि इसमें सलमान खान का कोई दखल नहीं होता है।

बिग बॉस का हिस्सा रह चुकीं अर्शी खान ने कहा कि अब के सीजन्स में एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अपने सीजन से तुलना करते हुए कहा कि हमारा सीजन था, उसमें एक से बढ़कर एक एंटरटेनर थे। उन्होंने इसमें हिना खान, विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे का नाम लिया। अर्शी ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब सिलेक्शन कॉन्टेक्ट के आधार पर होता है। अर्शी से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि ऐसा कौन करता है? इसपर अर्शी ने कहा सलमान खान तो नहीं ही करते होंगे।

जो एंटरटेनमेंट नहीं करता था उसे निकाल देते थे अर्शी खान ने कहा, "मेरे वक्त में जो एंटरटेनमेंट नहीं करता था, उसे घर से निकाल देते थे। अब तो यहां ऐसा हो गया है कि वो एंटरटेनमेंट भी नहीं कर रहा है, कोने में बैठा है, पर अगर पहचान का बंदा है तो उसे रखेंगे, टॉप 5 तक रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है।"

अर्शी बोलीं- सलमान नहीं देते बहुत ज्यादा दखल अर्शी से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है, ऐसा कौन करता है? इसपर अर्शी ने कहा कि सलमान खान तो ऐसा नहीं करते होंगे। उन्हें मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता है, होंगे कुछ लोग अंदर के। अर्शी ने कहा कि सलमान खान का बहुत ज्यादा दखल नहीं होता है। उन्हें मतलब ही नहीं होता है।