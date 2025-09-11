Bigg Boss Fame Arshi Khan Reveals How He entered Salman Khan show says teen line boli aur entry mil gayi परेशान होकर दुबई जा रही थी ये एक्ट्रेस, फिर ऐसे मिला बिग बॉस में आने का मौका; 10-15 हजार रुपये…, Tv Hindi News - Hindustan
परेशान होकर दुबई जा रही थी ये एक्ट्रेस, फिर ऐसे मिला बिग बॉस में आने का मौका; 10-15 हजार रुपये…

बिग बॉस 11 में तहलका मचाने वाली अर्शी खान ने बताया कि उन्हें बिग बॉस 11 में आने का मौका कैसे मिला। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों ने उनसे बिग बॉस 11 में भेजने के नाम पर झूठ बोलकर पैसे लिए। उन्होंने बताया कि बिग बॉस के लोगों के साथ मीटिंग के दौरान क्या कहा था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान Thu, 11 Sep 2025 04:45 PM
बिग बॉस 11 को बिग बॉस के सबसे बेहतरीन सीजन्स में से एक माना जाता है। इस सीजन में टीवी के दो बड़े चेहरे हिना खान और शिल्पा शिंदे नजर आई थीं। वहीं, इसी सीजन में विकास गुप्ता, पुनीत, बंदगी, प्रियांक शर्मा और अर्शी खान जैसे चेहरे भी नजर आए थे। अर्शी खान बिग बॉस की उन कंटेस्टेंट्स में से हैं जो एक नहीं बल्कि दो बार बिग बॉस के घर में रह चुकी हैं। अब अर्शी खान ने बताया कि उन्हें कैसे बिग बॉस में पहली बार जाने का मौका मिला था।

जब बिग बॉस में जाने के लिए अर्शी ने दिए पैसे

हिंदी रश के साथ खास बातचीत में अर्शी खान ने बताया कि जब वो स्ट्रगल कर रही थीं, तो लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि पैसे दे दीजिए एनडेमॉल और कलर्स वालों को देने हैं ताकि उन्हें बिग बॉस में जाने का मौका मिल सके। अर्शी ने कहा कि वो कभी 10 कभी 15 हजार रुपये लोगों को दिया करती थीं।

दुबई जाने वाली थीं अर्शी

अर्शी ने कहा कि किसी एक बंदे से वो मिली थीं, उसने उनका प्रोफाइल भेजा था एनडेमॉल में। अर्शी ने कहा, उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं रहना है मुंबई में, मैं दुबई जा रही हूं। उसके बाद मैंने दुबई का टिकट भी कर लिया, मैं जाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद मैं अपनी मां से मिलने भोपाल गई थी। उन्हें ये बताने कि मैं दुबई जा रही हूं। वो बहुत रोने लगीं कि मुंबई यहां से डेढ़ घटना लगता है, फ्लाइट से एक घंटा…दुबई तो इतना दूर हो जाएगा। तू तो वैसे भी दो-दो महीने में आती है। अब कितना आएगी।"

सामने से आया बिग बॉस के लिए फोन

अर्शी ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, “ऐसी ही कुछ हो रहे होंगे साढ़े 10 हो रहे होंगे, तो मुझे कॉल आता है भास्कर का। उन्होंने कहा हमने ऐसे सोचा है कि बिग बॉस के लिए आपको कंटेस्टेंट लेंगे। तो मैंने उससे बोला कि यार देखो बेवकूफ मत बनाओ। वैसे भी 15 हजार 10 हजार तुम लोग मेरे खा चुके हो, तो अभी मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये सब मैंने बहुत देखा है। तुम भी बोलोगे 25 हजार दे दो नाश्ता पानी के लिए। तो उसने बोली नहीं मैम, आप प्लीज कल आइए, कल आपकी साढ़े तीन बजे मीटिंग है।”

जब अर्शी को लगा कि बेवकूफ बनाया गया है

अर्शी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा। उनके अकाउंट में उस वक्त मुश्किल से सात-आठ हजार रुपये थे। उन्होंने सुबह पांच बजे की फ्लाइट बुकी की मुंबई की। अर्शी ने कहा कि तीन बजे तक उनके पास कोई कॉल नहीं आया तो उन्हें लगा कि वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गईं। अर्शी ने बताया कि इसके बाद उनके पास 5 बजे कॉल आता है कि तीन बजे वाली मीटिंग सात बजे शिफ्ट हो गई है।

तीन लाइन बोलने पर हो गया सिलेक्शन

अर्शी ने बताया कि वो फिर सात बजे मीटिंग के लिए गईं। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अर्शी ने कहा कि वहां बहुत सारे सिलेब्स टाइप लोग बैठे थे। अर्शी ने कहा, "भास्कर और मलय सर सामने बैठे थे। तो लड़कियां बोल रही थीं कि हम बिग बॉस के अंदर जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण दिखाएंगे, लड़कियों को दिखाएंगे…ये सब करेंगे। लड़के भी अलग लेवल पर थे कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आखिरी में उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या करेंगी। मैंने कहा कि मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं इनका जीना हराम कर दूंगी। ये लोग घर से बाहर बैठे रहेंगे। मुझे नहीं पता, मैंने ये तीन लाइन बोलीं और मैं सिलेक्ट हो गई। मलय सर ने भास्कर से बोला कि यही चाहिए।"

