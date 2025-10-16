Bigg Boss 19: बसीर अली के सपोर्ट में आए ‘बिग बॉस’ के 2 एक्स कंटेस्टेंट्स, बोले- इनका गेम पसंद आ रहा है

संक्षेप: Bigg Boss 19 Baseer Ali: ‘बिग बॉस 19’ के बसीर अली की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। सिर्फ उनके फैंस को ही नहीं, ‘बिग बॉस’ के एक्स कंटेस्टेंट्स को भी उनका गेम पसंद आ रहा है।

रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट बसीर अली सुर्खियों में हैं। दरअसल, लेटेस्ट एपिसोड में जब मालती चाहर ने नेहल चुदासमा पर भद्दे कमेंट्स किए तब बसीर ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और सही को सही व गलत को गलत कहा। ऐसे में बसीर सोशल मीडिया पर छा गए। 'बिग बॉस 19' के दर्शक उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं 'बिग बॉस' एक्स कंटेस्टेंट्स उनके लिए पोस्ट शेयर कर रहे हैं।

गौहर खान ने की बसीर की तारीफ गौहर खान 'बिग बॉस 7' की विनर रह चुकी हैं और 'बिग बॉस 19' पर अपनी राय व्यक्त करती रहती हैं। उन्होंने शो का लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद ट्विटर पर लिखा, 'मुझे बसीर की ये बात बहुत पसंद है कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी बात रखने और अपनी राय जाहिर करने से जरा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। मुझे उनका गेम काफी पसंद आ रहा है।'

क्या बोलीं काम्या पंजाबी? दूसरी ओर टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 7' में नजर आईं काम्या पंजाबी ने भी बसीर का सपोर्ट किया है। उन्होंने लिखा, 'क्या होगा इस देश का जब तथाकथित शिक्षित लोगों की सोच भी ऐसी है... मालती ने जो किया वो बहुत गलत था। मालती के खिलाफ जिस तरीके से बसीर ने अपनी बात रखी उसपर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये तान्या मित्तल अचानक मालती की दोस्त कैसे बन गई??? #बिगबॉस19।'