गौरव विनर बना तो मां कसम कोई शो नहीं देखेगा...बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने खोली मेकर्स की पोल

संक्षेप: बिग बॉस के विनर और कंटेस्टेंट को लेकर न सिर्फ फैंस, स्टार्स बल्कि, पिछले सीजन के एक्स कंटेस्टेंट भी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले सीजन की कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना को लेकर जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। ग्रैंड फिनाले से पहले हर कोई जीत को लेकर कमर कसे हुए है। वहीं, फिनाले को अब महज कुछ दिन बजे हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। फैमिली वीक में हर कोई अपने परिवार से मिलकर काफी खुश और इमोशनल हो रहा है। ऐसे में बिग बॉस के विनर और कंटेस्टेंट को लेकर न सिर्फ फैंस, स्टार्स बल्कि, पिछले सीजन के एक्स कंटेस्टेंट भी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हेमा शर्मा ने गौरव खन्ना को लेकर जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

गौरव बना तो पब्लिक बिग बॉस नहीं देखेगी 'बिग बॉस 18' की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी 'वायरल भाभी' यानी हेमा शर्मा का एक इंटरव्यू वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमा से इस सीजन यानी 'बिग बॉस 19' को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को वन साइड विनर कहा गया था वैसे ही गौरव खन्ना को वन साइड विनर कह रहे हैं लोग। इस पर हेमा शर्मा ने कहा, 'देखिए अगर गौरव विनर बन गए न तो मां कसम पब्लिक अगला साल बिग बॉस नहीं देखेगी।'