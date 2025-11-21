गौरव विनर बना तो मां कसम कोई शो नहीं देखेगा...बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने खोली मेकर्स की पोल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss Ex Contestant Viral Bhabhi Aka Hema Sharma talking about Gaurav Khanna Said If He Winner No On Can Watch Show
संक्षेप:

  बिग बॉस के विनर और कंटेस्टेंट को लेकर न सिर्फ फैंस, स्टार्स बल्कि, पिछले सीजन के एक्स कंटेस्टेंट भी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले सीजन की कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना को लेकर जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

Fri, 21 Nov 2025 03:33 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। ग्रैंड फिनाले से पहले हर कोई जीत को लेकर कमर कसे हुए है। वहीं, फिनाले को अब महज कुछ दिन बजे हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। फैमिली वीक में हर कोई अपने परिवार से मिलकर काफी खुश और इमोशनल हो रहा है। ऐसे में बिग बॉस के विनर और कंटेस्टेंट को लेकर न सिर्फ फैंस, स्टार्स बल्कि, पिछले सीजन के एक्स कंटेस्टेंट भी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हेमा शर्मा ने गौरव खन्ना को लेकर जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

गौरव बना तो पब्लिक बिग बॉस नहीं देखेगी

'बिग बॉस 18' की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी 'वायरल भाभी' यानी हेमा शर्मा का एक इंटरव्यू वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमा से इस सीजन यानी 'बिग बॉस 19' को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को वन साइड विनर कहा गया था वैसे ही गौरव खन्ना को वन साइड विनर कह रहे हैं लोग। इस पर हेमा शर्मा ने कहा, 'देखिए अगर गौरव विनर बन गए न तो मां कसम पब्लिक अगला साल बिग बॉस नहीं देखेगी।'

पहले से ही विनर बनाकर भेजते हैं

इसके आगे हेमा ने कहा, 'क्योंकि इसका मतलब है कि पहले से ही विनर बनाकर भेजते हैं। अभी तक गौरव के चेहरे पर ऐसा नहीं दिखा कि मेहनत कर लूं मैं नॉमिनेट हो जाऊंगा। आपको लगा एक इंसिक्योरिटी होनी ही चाहिए। हमारे जैसे लोग एक बार नॉमिनेट हो गए तो नींद ही नहीं आ रही है बिग बॉस के घर में कि ये मेरा आखिरी हफ्ता तो नहीं है बिग बॉस के घर में, लेकिन वो बंदा आराम से रह रहे हें, जैसे विवियन डीसेना रहते थे। क्योंकि उनको पता है कि हम तो लाडले हैं भाई। मेहनत तेा हमारे जैसे मृदुल तिवारी जैसे लोगों को करनी पड़ती है टिके रहने के लिए। लेकिन जनता जिसको प्यार करती है वो ही है। लास्ट सीजन में करण वीर मेहरा विनर बना था, जिसमें जनता खुश नहीं थी।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
