ईशा संग रिलेशनशिप पर बात करते हुए निकले अभिषेक के आंसू; ‘काश मैं वो गलती नहीं…’

संक्षेप: पति पत्नी और पंगा के नए प्रोमो में अभिषेक और ईशा को उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए देखा गया। प्रोमो में ईशा और अभिषेक दोनों ही इमोशनल नजर आए। अभिषेक की आंखों से आंसू बहते नजर आए।

बिग बॉस सीजन 17 में नजर आईं ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार की रिलेशनशिप उस वक्त खूब चर्चा में आई थी। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद लंबे वक्त तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। हाल ही में दोनों एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए। इसके बाद दोनों कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं। अब शो के नए प्रोमो में अभिषेक और ईशा दोनों अपने रिलेशनशिप को याद कर इमोशनल नजर आए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईशा संग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए अभिषेक शो के प्रोमो में अभिषेक की आंखों से बहते नजर आए। वीडियो में अभिषेक ईशा संग अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए बोले- काश मैं वो वाली गलती नहीं की होती तो ऐसा होता…पर फिर जब आप अपने आप को देखते हो, दोनों लोग अपनी-अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो लगता है कि शायद भगवान ने वो सही ही किया कि हमें अलग कर दिया। इस बारे में बात करते हुए अभिषेक कुमार की आंखों से आंसू बहते नजर आए।

ईशा के भी निकले आंसू इसके बाद ईशा अभिषेक संग रिलेशनशिप के बारे में बात करती नजर आईं। ईशा भी काफी इमोशनल नजर आईं। ईशा कहती हैं- बहुत बातें हैं, बहुत चीजें है जो पास्ट में हुई हैं…आई एम सो सॉरी…बस ऐसा है…। ईशा इतना बोलते-बोलते बेहद इमोशनल हो जाती हैं।