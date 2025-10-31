ईशा संग रिलेशनशिप पर बात करते हुए निकले अभिषेक के आंसू; ‘काश मैं वो गलती नहीं…’

Hindustan Hindi News
Fri, 31 Oct 2025 08:45 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस सीजन 17 में नजर आईं ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार की रिलेशनशिप उस वक्त खूब चर्चा में आई थी। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद लंबे वक्त तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। हाल ही में दोनों एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए। इसके बाद दोनों कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं। अब शो के नए प्रोमो में अभिषेक और ईशा दोनों अपने रिलेशनशिप को याद कर इमोशनल नजर आए।

ईशा संग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए अभिषेक

शो के प्रोमो में अभिषेक की आंखों से बहते नजर आए। वीडियो में अभिषेक ईशा संग अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए बोले- काश मैं वो वाली गलती नहीं की होती तो ऐसा होता…पर फिर जब आप अपने आप को देखते हो, दोनों लोग अपनी-अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो लगता है कि शायद भगवान ने वो सही ही किया कि हमें अलग कर दिया। इस बारे में बात करते हुए अभिषेक कुमार की आंखों से आंसू बहते नजर आए।

ईशा के भी निकले आंसू

इसके बाद ईशा अभिषेक संग रिलेशनशिप के बारे में बात करती नजर आईं। ईशा भी काफी इमोशनल नजर आईं। ईशा कहती हैं- बहुत बातें हैं, बहुत चीजें है जो पास्ट में हुई हैं…आई एम सो सॉरी…बस ऐसा है…। ईशा इतना बोलते-बोलते बेहद इमोशनल हो जाती हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- ये आदमी हमेशा अपनी गलती मानता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- कलर्स प्लीज उसकी पास्ट रिलेशनशिप को टीआरपी के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। एक तीसरे यूजर ने लिखा- ईशा और अभिषेक दोनों अपने- अपने जीवन में बेस्ट डिजर्व करते हैं।

